Někomu je zjevně málo, že každý den jezdíme do Hřenska, takže nás musí zaměstnávat, i když zrovna jsme doma a odpočíváme. Turista na Špičáku si dnes odpoledne všiml nedohašeného ohniště, které postupně doutnalo a začínalo se rozlézat do všech stran. Kdyby tak zůstalo ještě třeba den, máme na Špičáku taky co dělat.

Když jsme přijeli (zasahovala dobrovolná jednotka, profesionální byla na jiném zásahu), bylo to daleko. Cisterna by tam nezajela, hadice se nám už tahat fakt nechtělo, bylo na čase vymyslet nějaké chytré řešení. Chytře jsme vytáhli barel a kanystr a na místě zjistili, že to nestačí. Ani podruhé to nestačilo. Chtělo to ještě chytřejší řešení.

Zajeli jsme do hasičárny, na vlek naložili kubíkovou nádrž, čerpadlo, hadice a jelo se. Náš obětavý Duster vytáhl vlek až nahoru, všechno klaplo a celé požářiště bylo důkladně prolito stovkami litrů vody. Špičák zachráněn, pro tentokrát.

Hasiči Varnsdorf

