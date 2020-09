Dobrovolnické centrum Slunečnice odstartovalo spolu s dalšími šesti organizacemi dvouletý projekt zaměřený na podporu a zkvalitnění dobrovolnictví v sociálních službách.

Akreditované školení ve Slunečnici. | Foto: Slunečnice Děčín

V rámci těchto dvou let se pracovníci z Cesty do světa, pobočného spolku Slunečnice, Indigo Děčín, Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, Charitní sdružení Děčín, KS Jonáš, Valérie – Homecare budou účastnit akreditovaného vzdělávání, pracovat se supervizí a jezdit na stáže do zkušenějších organizací. Jedna z návštěv proběhne i ve spřátelené Diakonii Pirna v Německu, kde mají zavedený pevný a funkční dobrovolnický systém už dlouhá léta. Budou se učit, jak s dobrovolníky pracovat efektivně tak, aby nedocházelo k nenaplnění očekávání.