Ve Finsku jsme navštívili tradiční saunu a za správné odpovědi na otázky týkající se státu jsme mohli ochutnat dobroty z místní kuchyně. Následně jsme si ve Finsku vyzkoušeli jejich tradiční sport – nošení žen na zádech muži po trati plné překážek.

Díky Rakousku jsme se ocitli v zasněžených Alpách, pořídili jsme si neobvyklé snímky ve fotokoutku a pochutnali si na typických pokrmech.

Představitelé Slovinska nás rovněž zavedli do Alp, ale tentokrát do těch Julských, kde jsme vylezli až na nejvyšší horu Triglav. Prošli jsme si i Postojnou jamu a plnili úkoly, jimiž bylo například překládání slovinských slov do češtiny nebo vázání uzlů.

S Litevci jsme se ponořili do hlubin podmořského světa, přidali svůj vlastní kříž na Horu Křížů a byly nám nabídnuty místní speciality.

V Dánsku jsme si pohráli s Legem, vyfotili se s bojovnými Vikingy a dozvěděli se velké množství podstatných informací například o geografii, obyvatelstvu a tradicích.

Díky Chorvatsku jsme nabrali síly na prosluněné pláži, abychom měli šanci zvítězit v závěrečném kvízu a také jsme si pochutnali na tradičních kokosových kostkách.

Kyprem nás provedla samotná Afrodita, která vyzkoušela náš čich v testu poznávání koření a bylinek. Celou místnost provoněly grilované sýry Halloumi a klobásky doplněné typickým řeckým salátem.

Po dlouhém dni jsme si odpočinuli v maďarských lázních. Chytré hlavičky si mohly vyzkoušet složit Rubikovu kostku, zatímco ostatní ochutnávali langoše, místní tvarohový koláč a mojito drinky.

Na akci se přišli podívat žáci a učitelé z okolních základních a středních škol spolu s veřejností. Návštěvníci odcházeli spokojeni, najedeni a častokrát zněla i slova chvály. Proto si myslíme, že se den vydařil a přejeme všem následujícím ročníkům, aby si akci užily stejně jako my. Jsme rádi, že jsme mohli být součástí.

Tereza Coblová a Kristýna Šubrtová ze 7.A

