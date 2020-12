I k nám do školičky na Jalůvčí zavítal advent. V úterý 1. prosince se nám velmi dařilo.

Advent v MŠ Jalůvčí. | Foto: MŠ Jalůvčí

Ozdobili jsme si vlastnoručně upečené perníčky, které neseme domů ochutnat maminkám a tatínkům. Celý listopad jsme se také připravovali na tento den - jako každý rok jsme se zapojili do charitativní akce Krabice od bot a společně s rodiči přinášeli do školičky dárky pro děti, které nemají takové štěstí a všeho dostatek jako my.