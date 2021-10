V děčínském obchodní Centru pivovar mají aktuálně zajímavou neobvyklou výstavu.

Co je nového v Děčíně: výstava v Centru Pivovar | Foto: Lenka Prošková

V Děčínském Centru Pivovar můžete až do konce října navštívit strašidelnou halloweenskou galerii. Pro veřejnost je otevřená každý den od 9 do 20 hodin. Prohlídněte si fotografie na webu Děčínského deníku a podívejte se, jak výstava vypadá.