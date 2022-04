Další festivalový program čítá šest dokumentů, promítaných až do soboty 2. dubna. Ve čtvrtek 31. 3. bude od 17 hodin v Cafe Prostoru_ projekce filmu „Zatracená práce“, který mapuje turbulentní vývoj ruské nezávislé televizní stanice a odkrývá, co obnáší poskytování nezávislého zpravodajství v Putinově Rusku. Hostem pro debatu bude Ondřej Soukup, redaktor zahraničního zpravodajství Hospodářských novin. V pátek 1. dubna od 17 hodin promítáme „Mé dětství, má země – 20 let v Afghanistánu“, zachycující historické milníky této země prostřednictvím unikátního životního příběhu chlapce vyrůstajícího v Afghanistánu mezi lety 2001 a 2021. Následovat bude debata s Fatimou Rahimi, českou novinářkou afghánského původu. Ve stejný den (1.4.) od 20 hodin proběhne projekce filmu „Severní proud“, jedinečného dokumentu sledujícího vědecký projekt mapující trasu plastového odpadu putujícího z kontinentální Evropy po řece Labe až k útesům norského soustroví Lofoty. Po filmu proběhne diskuze s Tomášem Salovem ze Správy Národního parku České Švýcarsko. Hojně diskutovaný film „Síla“ soustředící se na osobní život českého filmového kritika a feministy Kamila Fily, v níž jsou odhaleny bolestivé rozpory mezi jeho přesvědčením a jednáním bude ke shlédnutí 2. dubna od 17 hodin v Cafe Prostoru_.

Tradičně proběhne i baby kino – promítání přístupné rodičům s dětmi, promítán bude film „Platón z Belfastu“, a to ve čtvrtek 31. 3. od 15:30 v předsálí kina Sněžník, kde je k dispozici dětský koutek.

Po celý týden budou také probíhat projekce s debatami pro základní a střední školy z Děčína a okolí, kde téměř 2000 studentů zhlédne aktuální dokumenty vybrané pro jejich věk.

Další program festivalu naleznete na www.jedensvet.cz/decin a festivalové dění můžete sledovat i na www.facebook.com/jedensvetdecin.cz.

Michaela Dopitová