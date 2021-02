Turisté, kteří se vydají na výlet do Českého Švýcarska musí počítat s tím, že dvě známé soutěsky jsou uzavřené až do poloviny dubna. Oblasti jsou uzavřené kvůli snížené bezpečnosti návěštěvníků.

Edmundova soutěska v zimě. | Foto: České Švýcarsko

V současnosti jsou z důvodu kůrovcové kalamity a vysokého rizika pádu stromů až do poloviny dubna uzavřeny všechny přístupové cesty do soutěsek Kamenice, tj. od Hřenska, Mezné, Hájenek i Soorgrundem od Vysoké Lípy a Mezní Louky. V těsné blízkosti koryta řeky obou soutěsek, které patří do klidové zóny, je kolem tisícovky odumřelých smrků, z nichž třetina nejvíce nebezpečných stromů má být do začátku sezóny odstraněna.