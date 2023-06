Děčínské Dobrovolnické centrum Slunečnice přijímá dobrovolníky celoročně a pravidelně pro své nováčky organizuje školení, která je na tuto práci připravují. Aby se mohli stát dobrovolníky, musí být nejdříve poučeni o tom, co je čeká a jaké jsou bezpečné podmínky a pravidla pomoci druhým. O víkendu 16. – 17.6.2023. se proto v prostorách Slunečnice, z. s. konalo pro budoucí dobrovolníky profesionální školení.

Školení dobrovolníků ve Slunečnici | Foto: Petra Baborová

Účastníci se dozvěděli, s jakými skupinami klientů se během svého působení mohou setkat, poznali jejich specifika i potřeby. Pomocí her a vstupování do rolí se připravili na situace, do nichž se během dobrovolnické činnosti mohou dostat. Seznámili se se zákonem o dobrovolnictví a potřebami jejich budoucí práce. Rovněž si vyzkoušeli, jak smysluplně komunikovat a naslouchat druhým.

„Vždycky mám radost, když vidím partu mladých lidí, které zajímá také něco jiného než jen sociální sítě a počítačové hry, a kteří hledají sami pro sebe smysluplné uplatnění. Je důležité, aby naším skolením prošel každý začínající dobrovolník, než vstoupí do sociálních služeb. Naučí se tu vytvářet pro sebe i pro klienty bezpečný prostor a také se dozví něco přínosného sám o sobě. A o zkušenosti, které tu získá se pak může opřít jak v dobrovolnické službě, tak ve svém běžném životě, což je neméně důležitým přínosem,“ zhodnotila víkendovou akci koordinátorka dobrovolníků Petra Baborová.

Zájemci se po absolvování školení, psychotestů a lékařské prohlídky mohou zapojit do činnosti organizací působících v sociální sféře.

Dobrovolnické centrum Slunečnice, z.s.