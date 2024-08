Paní Ležalová má na pozemku kůlnu, která je ve špatném stavu a hrozí její zřícení. Přesto do ní musí často chodit pro dřevo na topení. Mladí hokejisté se rozhodli tento problém vyřešit. Během hodiny vyklidili jednu z místností v domě, která byla plná nepotřebných věcí. Ty přemístili do kůlny, a dřevo bezpečně uložili do nově vyklizené a vyčištěné místnosti.

Mladí sportovci ukázali nejen svou fyzickou zdatnost, ale i ochotu pomáhat těm, kteří to potřebují. Paní Ležalová byla za jejich pomoc tak vděčná, až se rozplakala štěstím. Je ráda, že se už nebude muset bát chodit do chátrající kůlny a že se jí dostalo takové podpory.

Dobrovolnické centrum Slunečnice tímto opět ukázalo, jak důležitou roli hraje v pomoci místní komunitě. Spolupráce s trenéry a mladými sportovci z HC Děčín se osvědčila jako skvělý příklad toho, jak mohou i mladí sportovci přispívat k lepšímu životu v obci.

Michala Kožuškaničová, Dobrovolnické centrum Slunečnice