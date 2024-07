Více než 150 mladých dobrovolníků pomohlo první červencový týden 105 rodinám ve Šluknovském výběžku. Jednalo se již o 15. ročník akce SummerJob, v rámci které mladí lidé pomáhají potřebným v českém pohraničí. Letos se vydali již podruhé do Krásné Lípy, Mikulášovic, Vilémova a Dolní Poustevny.

Kromě nezištné pomoci dobrovolníci oživili Šluknovský výběžek také pestrými kulturními večery – v rámci SummerJobu se představil například písničkář Pavel Helan, na besedu dorazil známý podnikatel a novinář Jan Dobrovský a nechyběl ani tradiční fotbalový turnaj.

Hlavním cílem projektu SummerJob je bezplatná a dobrovolnická pomoc potřebným lidem v regionu. „Letos jsme pomáhali celkem na 105 místech. Nejčastější prací byla pomoc na zahradě a příprava dřeva na zimu,“ upřesnila koordinátorka prací Lucie Procházková a dodala, že zájem o pomoc byl značný.

„I během projektového týdne se o pomoc hlásily desítky lidí – zejména starší občané z obcí, kde působíme,“ doplnila Lucie Procházková. Právě u seniorů, nemocných lidí nebo v rodinách pracovali dobrovolníci především. Ruku k dílu přidali také na obecních a církevních projektech. Zapojili se například do obnovy krásnolipské křížové cesty.

SummerJob je nejen o fyzické, ale i psychické pomoci

„Podobné iniciativy velmi vítáme. Vilémov je poměrně stará obec, věkový průměr je u nás 47 let. Pro starší občany je hodně důležité si nechat pomoct fyzicky, ale i psychicky. Mnohým z nich chybí sociální kontakty, a tak je pro ně důležité si moct i jen tak popovídat,“ říká Gabriela Trojanová, místostarostka Vilémova.

Ve Šluknovském výběžku pomáhali dobrovolníci již druhý rok po sobě. „Pomoc využila také naše občanka paní Barková, které bude už 90 let a žije sama. Ocenila kromě pomoci na zahradě i to, že si mohla s dobrovolníky popovídat a vypít kafe,“ doplnila Gabriela Trojanová.

Někteří dobrovolníci jezdí na SummerJob opakovaně, ale zájem budí i mezi nováčky. Letos se poprvé rozhodla přijet na SummerJob i Markéta Doleželová z Brna, která si vzala v práci dovolenou, aby mohla nabídnout své síly potřebným: „SummerJob mi přinesl dobrý pocit z toho, kolika lidem jsme mohli pomoct a přinést kousek radosti a naděje. Přišlo mi, že to, co jsme do toho jako účastníci dávali – svůj čas a síly – se jiným způsobem vrací zase zpět k nám.“

Dobrovolníci nabídli i kulturní program

SummerJob však není jen o fyzické práci, ale také o vztazích s místními obyvateli. „Pomáháme v příhraničních oblastech, kde jsou vztahy mezi lidmi často narušené a těžké. Věříme, že svou přítomností, podpoříme chuť místních obyvatel budovat vzájemné vztahy a ukazujeme jim, že nezištná pomoc dokáže spojovat,“ říká Jan Špaňhel, koordinátor projektu.

Místním dobrovolníci nabídli také celou řadu kulturních programů. Prožili s nimi besedu podnikatele a novináře Jana Dobrovského, či koncert písničkáře Pavla Helana. Nechyběla ani tradiční tancovačka a fotbalový turnaj.

SummerJob – místo, kde práce dostává nový rozměr

Dobrovolnická brigáda SummerJob letos oslavila 15. ročník, za tu dobu mladí dobrovolníci pomohli již více než tisícovce lidí. V minulosti tato iniciativa působila na Plzeňsku, Broumovsku, Jesenicku a Novohradsku. V obcích Šluknovského výběžku se letos tato akce konala podruhé a dobrovolníci se sem vrátí zase za rok. Akci pořádají mladí lidé od 18 let z Hnutí fokoláre a jejich přátelé a má také duchovní rozměr, nechybí tedy mše a další duchovní program. Podtitulem projektu SummerJob je heslo: „Kde práce dostává nový rozměr“, které podle hlavního organizátora Jana Špaňhela nejlépe vystihuje hlavní myšlenku akce: „Naším cílem je nejen pomoci místním obyvatelům manuální prací, ale i sdílet hodnoty spolupráce, solidarity a nezištné pomoci.“

Sára Suchá, SummerJob