Znalcům Cimrmanova díla netřeba představovat geniální Járovu únikovou kličku nazvanou Vichr z hor. Divadelní festival Vítr z hor je jemná parafráze, přitakání velkému českému všeumělovi, nicméně s pokorou – a proto nikoli vichr, leč vítr.

Střídmí Klusáci v Kulisách Višní. | Foto: Rostislav Křivánek

Když si před dvanácti sezónami ředitel varnsdorfského divadla Martin Musílek festival s tímhle názvem vymyslel, sledoval jasný cíl – otevřít oponu i jinému divadlu, než jaké je běžnou součástí předplatitelských skupin. Novému, progresivnímu, hledajícímu a často i vysloveně experimentujícímu. Divák má přece právo, aby si mohl vybrat z celé škály divadelního počínání – od přesně na efekt spočítaných komedií, přes klasické inscenace kamenných divadel až po nové formy hledající kusy, kterým jsme si zvykli říkat „alternativní“. A právě těm se Vítr z hor stal vítanou platformou.

Vítr z hor - plakát (kliknutím zvětšíte)Zdroj: Rostislav KřivánekJe nasnadě, že na tahle představení není natřískáno. Na Vítr z hor nicméně chodí ti, kteří přijít chtějí – a takové publikum bývá často cennější než plný dům těch, kteří přijdou kvůli jménům, a tak trochu očekávají, že budou bezezbytku baveni. Publikum Větru z hor za ta léta dobře ví, že nedostane nic až pod nos, že tyhle inscenace prostě počítají s jeho aktivním přístupem a některé jsou dokonce přímo koncipované jako imerzivní, tedy počítající se vtažením diváka do děje – na dobrovolné bázi samo sebou.

Ještě než se podíváme na program letošního 12. ročníku Větru z hor, bude dobré zmínit další podstatnou souvislost. Městské divadlo Varnsdorf dlouhodobě poskytuje divadelníkům možnost letních rezidencí. To se předmětná parta kumštýřů sebere a v době divadelních prázdnin se na nějaký čas usalaší v divadle. Bydlí tu, zkoušejí tu a na závěr pobytu tradičně uspořádají představení „work in progress“ a pozvou lidi, aby se mohli podívat, co se vymyslelo a nazkoušelo – třebaže zatím nejde o finální tvar. Premiéra se pak nezřídka odehraje právě na jevišti varnsdorfského divadla – z vděku za poskytnutý azyl. A nebude tomu jinak ani letos. Co nás tedy v příštím týdnu čeká?

Za Doubickým klukem i na velmi podařenou výstavu Still Primitiv

V úterý 14. listopadu od 19 hodin přiveze pozoruhodný soubor Geisslers Hofcomedianten (navzdory názvu jde o české divadlo působící na Kuksu a v Praze) oceňovanou inscenaci nejslavnějšího barokního románu Hanse von Grimmelshausena Simply Simplicius aneb Svatá prostoto! Hlavní hrdina je takovým Forrestem Gumpem v kulisích třicetileté války. Nevěděl nic, ale naučil se, co je dobré. A pak poznal lidi. Lidi byli ve válce a válka byla v nich. A tak spolu s herci projdeme cestu obyčejného kluka bojištěm života plnou výher, proher a touhy být zase dobrý. Mimochodem – představitel Simplicia Vojtěch Franců byl za svůj výkon nominován na cenu Thálie v oboru alternativního divadla.

Ve středu 15. listopadu 2023 v 19:00 uvidíme inscenaci, která právě vznikala v létě při rezidenci ve varnsdorfském divadle. Spisovatelka Petra Hůlová se už potřetí vydala do divadelního světa. Přizvala si, vizuálního umělce Pavla Havrdu a zvukového čaroděje Petra Vrbu a společně vytvořili multižánrový autofikční divadelní dokument Řevnice, ulice Slepá. Téma? Válka, strach, identita, dětství jako korek na hladině dospělosti – hledání sebe sama ve zběsilém dnešku. Po premiéře v pražském divadle Alfréd ve dvoře se tedy tvůrčí trio vrací tam, kde s inscenací začínalo, aby ji představilo v konečné podobě.

Několik slov k současné verzi připomínky Jana Palacha a Jana Zajíce v Děčíně

V sobotu 18. listopadu pak vypukne Noc divadel. Od 17:30 a následně i v 19:00 odehrají se premiéry imerzivního divadelního představení Pššššt, nech si to pro sebe! Duší divadla nejsou jen herci, ale i všichni ostatní, kteří ušlapávají cestičky, hasí ohníčky citových výbuchů, ale dělají všechno pro to, aby těm, kteří si přišli do divadla odpočinout, pookřát, zasmát se i poplakat, bylo vlastně hezky. Jak se jim v zákulisí stranou reflektorů a bez každovečerního potlesku žije? Toho se právě dopídíme při tajemné pouti prostorami divadla, kde narazíme na skryté touhy i rafinované intriky. Za netradičním divadelním zážitkem stojí umělecké uskupení FysioART pod vedením autorky konceptu a režisérky Hany Strejčkové. Noc divadel potom od 21 hodin pokračuje koncertem velmi uvolněné indie-folkové kapely Střídmí Klusáci V Kulisách Višní, která předestře osvědčený mix groovy piana, ekvilibristickou kytaru, jedinečnou perkusionistickou performanci i malý recitál slampoetry – jinak řečeno ohňostroj melodií, slov a srandy.

V neděli 19. listopadu pak bude jeviště varnsdorfského divadla patřit dětem. Od 15:00 se začne odvíjet premiéra inscenace Snílek, za kterou opět stojí Hana Strejčková a seskupení FysioART. Kdo byl v létě na představení typu Work in progress – a že tam bylo dětí požehnaně – ten už tuší, jak hravý, imaginativní a vtahující zážitek děti čeká. Tohle představení totiž také začalo v létě vznikat ve Varnsdorfu a autoři ani na okamžik nepřemýšleli, že by světovou premiéru udělali někde jinde. Světová premiéra není nabubřelý termín, neboť koncepce tohoto projektu má mimořádný mezinárodní potenciál. Chvílemi rozpustilá, a také trochu tajemná, hlavně však lákavá cesta od dveří k oknu jednoho pokoje, od polštáře k okraji postele, a možná až na samý okraj světa se totiž obejde v podstatě beze slov. Pohybové, interaktivní a multimediální sólo pro děti vypráví o snech a jeho hrdinech, o třepotání křídel ptáků letících za obzor, o peřině plné sněhových vloček i notové osnově s rozkvetlou loukou. A děti se budou nejen dívat!