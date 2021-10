Druhý den ráno jsme jim už otevřeli průlez i do velkého výběhu, zvířata však i přesto setrvávala ve dvorcích a ven se odvážila až večer, když v zoo utichl provozní ruch,“ uvedl vrchní chovatel Petr Haberland. Obě šelmy vypadají klidně, ale samozřejmě jsou ještě bázlivé a s novým prostředím se musí nějakou dobu sžívat. Zoo proto prosím návštěvníky, aby se v blízkosti vlčího výběhu chovali klidně a usnadnili tak vlkům aklimatizaci.

Pár těchto psovitých šelem přicestoval ve středu 29. září ze Zoo Plzeň. Jsou to tříletí sourozenci, samec a samice. Jejich příjezdu předcházela rekonstrukce výběhu, kde byly vybudovány odstavné dvorky, které usnadní chovatelům manipulaci se zvířaty. „V den příjezdu jsme vlky nechali zavřené ve dvorcích, jednak z toho důvodu, že byli před transportem přispáni, aby pro ně cesta ze západu Čech nebyla tak stresující a také aby se seznámili s novým prostředím.

Do děčínské zoo se vrací vlci | Foto: Alena Houšková

