I když už je tady podzim, tak ve světě exekucí panuje milostivé léto. Pro dlužníky, kteří se potýkají s vícečetnými nebo marnými exekucemi po možnosti zřízení chráněného účtu přichází další možnost, jak se některých svých dluhů vymáhaných exekučně mohou zbavit v tzv. milostivém létě.

Peníze, ilustrační foto. | Foto: ČTK

Co to pro povinného v exekuci znamená a jakých dluhů se milostivé léto týká? Pokud dlužník od 28. října 2021 do 28. ledna 2022, tedy během těchto 3 měsíců, zaplatí jistinu a náklady na zastavení exekuce ve výši cca 908 Kč (750 Kč + DPH) exekuce pro něj skončí a zbývajíc část pohledávky (úroky, penále, náklady řízení) bude odpouštěna. Ovšem tato možnost se týká jen exekucí veřejnoprávních a ne exekucí vedených pro neplacení úvěrů a hypoték. Tedy musí se jednat o exekučně vymáhané závazky kde oprávněnou osobou, věřitelem je subjekt navázaný na státní či veřejnou správu. Jedná se tedy o exekuce vedené zejména pro neplacení zdravotního pojištění, černé jízdy v hromadné dopravě, neuhrazené poplatky za televize, rádia, pohotovost, místní poplatky za popelnice, zvířata nebo pokuty udělené ve správním řízení. Rovněž se to týká pohledávek vůči firmám a společnostem, kde je většinovým vlastníkem stát například se dlužník může zbavit dluhu za energie vůči společnosti ČEZ a.s., nebo se může zbavit dluhu na nájemném kde pronajimatelem je město nebo obec.