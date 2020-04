V minulých dnech se dílna oboru Fashion design na Vyšší odborné a střední škole ve Varnsdorfu změnila na výrobnu textilních roušek. Ušilo se zhruba kolem dvou tisíc.

Obor Fashion design na varnsdorfské škole trochu jinak. | Foto: Marie Kucerová

Roušky tam šijí zaměstnanci školy, učitelé, vychovatelé a ruku k dílu přiložil i ředitel Petr Kotulič. Ústecký kraj dodal dokonce nanomateriál, ze kterého šijí zaměstnanci školy filtry do roušek. Část hotových roušek si převzal kraj zejména do domovů seniorů, zhruba 130 se jich našilo pro Nemocnici Varnsdorf a pár jich putovalo do místních zdravotnických zařízení. V příštích dnech by se měly šít roušky pro žáky školy.