Podmínkou je členství dítěte v Českém rybářském svazu (ČRS). Pro tuto akci není podstatné, zda je dítě členem ČRS delší dobu – některým dětem platili rodiče členství, aniž by děti měly vlastní povolenku, protože využívaly možnosti lovit (do 10 let věku) na prut dospělého rybáře – držitele povolenky. Jedinou a hlavní podmínkou je, že se musí jednat opravdu o první povolenku k rybolovu, kterou dítě ve věku od 6 do 15 let obdrželo. Stejně tak není podstatné zda, a jak dlouho chodí dítě do rybářského kroužku.