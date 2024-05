V sobotu 1. června 2024 mohou děti do děčínské zoo jen za desetikorunu! To je bonus, který letos nadělí Zoo Děčín všem dětem u příležitosti Mezinárodního dne dětí.

Kamínkování | Foto: Zoo Děčín

Sleva platí v doprovodu jedné dospělé platící osoby a platí až na dvě děti, neplatí pro školní a jiné kolektivy. Výhodné vstupné se bude týkat všech dětských návštěvníků ve věku od tří do patnácti let. Za sníženou cenu lze navštívit i Expozici Rajské ostrovy.

Zdroj: Zoo DěčínNavíc zoo připravila na tento den ještě akci s názvem Kamínkování na Zoostezce aneb “Se zvířátky za zvířátky“. Z důvodu výkopových prací v Žižkově ulici a apelu na využívaní pěších cest k zoo bude 1. června v době od 13 do 17 hodin možné na Zoostezce hledat oblíbené malované putovní kamínky a měnit je za své. Kamínky budou během odpoledne průběžně doplňovány. „S tímto nápadem přišly samy kamínkářky z Děčína, které chtěly zoo podpořit v době dopravních omezení na příjezdové cestě k zoo. Těšit se můžete na kamínky s motivy zvířat. Hledat je můžete nejen na stezce, ale i v areálu zoo,“ uvedla mluvčí zoo Alena Houšková. Kdo by se chtěl k akci připojit malováním kamínků, může je dopředu přinést do Expozice Rajské ostrovy.

Zoo Děčín