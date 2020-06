V pondělí 1. června mohou děti do děčínské zoo jen za desetikorunu!

Den dětí v Zoo Děčín. | Foto: Petr Špánek

A ještě navíc dostanou drobný dáreček. To je bonus, který letos naděluje Zoo Děčín všem dětem u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Výhodné vstupné se bude týkat všech dětských návštěvníků ve věku od tří do patnácti let a bude možné jej využít i pro návštěvu Expozice Rajské ostrovy. Sleva je určená pro rodiny, není platná pro organizované skupiny.