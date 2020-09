Zoologická zahrada v Děčíně si pochvaluje letošní prázdninovou návštěvnost.

Zoo Děčín. Ilustrační foto. | Foto: Zoo Děčín

Cestu za zvířaty si během měsíců červenec a srpen našlo více než 56 tisíc návštěvníků, což je v meziročním srovnání absolutním rekordem. „Silnějším měsícem byl tradičně červenec, to přišlo do zoo 30.870 lidí, ale ani srpen se nedal zahanbit. V osmém měsíci roku si zoo užilo 25.144 příchozích. Oba měsíce řadíme k rekordním. Červenec se dokonce zapsal jako měsíc s nejvyšší návštěvností od otevření zoo vůbec,“ spočítala tisková mluvčí zoo Alena Houšková. Od začátku roku navštívilo zoo již více než 89 tisíc lidí. Už nyní je tedy jasné, že pomyslnou stotisícovou hranici překoná zoo i letos. Dle odhadů by do konce roku mohlo do zoo přijít cca 115 tisíc návštěvníků.