Soutěžit je možné od neděle 12. února do pátku 3. března! A jak soutěžit? Snadno. Po vytvoření skupiny společně správně vyřešit kvíz. Vyplnit kontaktní list, do kterého se zapíše i správné řešení kvízu. Zvolený zástupce skupiny odešle řádně vyplněný kontaktní list nejpozději do pátku 3. března na e-mailovou adresu vyuka@zoodecin.cz.

Správně vyplněné a včas doručené kontaktní listy budou dány do osudí, ze kterého se vylosují 3 skupiny, pro které bude realizován výukově zážitkový program/průvodce v areálu Zoo Děčín na Pastýřské stěně, dle vlastního výběru.

Realizace bude možná pouze po předchozí domluvě (s ohledem na volnou kapacitu Zooškoly) v pracovní dny, během otevírací doby do 30. dubna!

Výhra je nepřenosná a je určena pouze pro členy skupiny (případně pedagogický doprovod)! Ceny jsou: 1. místo – bezplatná realizace programu/průvodce, 2. místo – 50% sleva na realizaci programu/průvodce a 3. místo – 30% sleva na realizaci programu/průvodce.

Ajka Houšková - specialistka pro mediální a informační činnost Zoo Děčín