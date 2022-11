Halloweenské odpoledne začne v 15.00 hodin dlabáním dýní. Kdo se bude chtít zapojit do soutěže o NEj dýni, bude ji muset zvládnout vyřezat do 16.30 hodin, o čtvrt hodiny později se pak bude konat losování vítězů. K halloweenskému tvoření bude hrát hudební skupina U-Style. Strašidelnou stezku otevře zoo taktéž v 15.00 hodin. Námětem pro jednotlivá stanoviště stezky je pro letošní rok oblíbený dětský film Sám doma a Sám doma 2: Ztracen v New Yorku. „Hlavním úkolem dětí bude překonat spoustu nástrah a zneškodnit Mokré bandity,“ prozradila mluvčí děčínské zoo Alena Houšková. Posledního soutěžícího pustí zoo na strašidelnou stezku v 16.30 a upozorňuje, že odměny budou připraveny pro prvních 350 dětí. Závěr akce bude již tradičně patřit lampionovému průvodu, který vyjde v 17.00 hodin od orientačního plánu.