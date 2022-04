sleva 50% na programy ZooŠkoly

40 Kč/dítě (od 6 do 15 let, studenti)

akce pro ZŠ a SŠ

nutno objednat předem na tel.: +420 412 531 626 nebo e-mailu: zooskola@zoodecin.cz, vyuka@zoodecin.cz

Nabídka programů pro základní a střední školy:

Domácí zvířata v zoo (1. a 2. tř.)

Zvířata a jejich mláďata (1. a 2. tř.)

Lesní zvířátka (1. a 2. tř.)

Na lovu s rysy a vlky (2. až 4 tř.)

Stopy zvířat (3. až 5. tř.)

Ptačí stezka (3. až 5. tř.)

Rekordmani světa zvířat (3. až 6. tř.)

Ekologie (3. až 6. tř.)

Mezi vlky (5. až 6. tř.)

Abeceda zvířat (3. až 9. tř.)

Putování po Národním parku České Švýcarsko (4. a 5. tř.)

Putování po Národním parku České Švýcarsko (6. až 8. tř.)

Patenty a vynálezy přírody (6. až 9. tř.)

Ohrožená zvířata (7. až 9. tř.)

Světem obojživelníků (2. stupeň ZŠ a SŠ)

UPOZORNĚNÍ: v současné době nelze realizovat programy v Expozici Rajské ostrovy

Týden Země pro mateřské školy

sleva 50% na vstup (do areálu zoo = 35 Kč / do Exp. Rajské ostrovy = 25 Kč)

platí pro děti ve věku od 3 let

bez objednání

Alena Houšková