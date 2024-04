Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Děčín rozšiřuje své portfolio služeb pro nastávající maminky o další příjemnou novinku. Každá budoucí maminka, která má zájem v průběhu těhotenství co nejintenzivněji sledovat vývoj svého dítěte, uchovávat si průběžně fotografie nebo si zajistit vyšší komfort pobytu, má nyní možnost využít speciálně sestavené těhotenské balíčky. Ty jsou zaměřeny především na monitorování plodu, ale také na možnosti konzultací a využití vybraných služeb zdarma.

Těhotenství. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Rodičky si mohou vybrat ze tří speciálně sestavených balíčků v různých cenových relacích: Základní balíček, Optimální balíček a Nadstandardní balíček. Základní balíček obsahuje ultrazvukový screening a echokardiografické vyšetření plodu, tedy vyšetření, při kterých lékaři sledují ozvy plodu a jeho pohyby. Právě hlasový záznam ozev a možnost vidět plod na monitoru vede k uklidnění maminky, která tento zážitek může sdílet se svým partnerem. V rámci ultrazvukových vyšetření obdrží pacientky také fotografie plodu. Tento základ je v dalších nabídkách doplněn například o 3D model, video plodu či další služby jako porodní kurzy, telefonické konzultace s porodní asistentkou a laktační poradkyní v období šestinedělí, nadstandardní pokoj po porodu po dobu tří nocí či občerstvení pro doprovod u spontánního porodu i císařského řezu zdarma a další.

„Nabídkou těhotenských balíčků chceme vyjít vstříc ženám, které touží sledovat co nejvíce vývoj miminka, chtějí si uchovávat průběžné fotografie a touží po větší jistotě, ať již v oblasti poradenství, tak v oblasti komfortu. Naším cílem je maminkám usnadnit bezstarostný průběh těhotenství a uspořit jim čas i finanční prostředky, neboť zajišťování služeb jednotlivě je pro ně zbytečně finančně náročné. Doporučujeme si zakoupit některý z balíčků již ve 12. týdnu těhotenství, rodičkám to ušetří spoustu starostí do budoucna,“ komentuje novinku MUDr. Johana Kubínová, lékařka gynekologicko-porodnického oddělení.

Porodnice v Děčíně je rodinnou porodnicí s individuálním přístupem k rodičce a respektem k porodnímu plánu. Umožňují zde doprovod nejen u přirozeného porodu, ale i císařského řezu, poskytují rooming in. Po spontánním ale i operačním porodu ve formě císařského řezu je bonding samozřejmostí. Rodičky si mohou vybrat analgesii ve formě epidurální analgesie 24/7 nebo entonoxu či nalbuphinu. Technické vybavení pracoviště umožňuje bezdrátový monitoring plodu. Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Děčín již před rokem zavedlo snídaně formou bufetu. Maminky mohou využít různé pomůcky jako je balón, matrace, možnost napářky, akupunktury, aromaterapie apod. tak, aby fyziologický porod proběhl v jejich režii.

„V naší porodnici se snažíme o neustálé rozšiřování portfolia služeb, zkvalitňování zdravotní péče a komfortu rodiček. Rozšiřování seznamu benefitů pro nastávající maminky zvýhodněnými těhotenskými balíčky rozhodně nekončí. Do dvou let se ženy mohou těšit také na zcela nové, moderní zázemí v Pavilonu pro matku a dítě s veškerým komfortem pro pacientky, novorozence i personál, který vznikne v rámci dostavby naší nemocnice“, říká primář oddělení MUDr. Peter Kraus.