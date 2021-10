Městská knihovna v Děčíně chystá další zajímavou akci. V pondělí 25. října od 18:15 proběhne Večer reprodukované vážné hudby.

Knihovna chystá hudební akci | Foto: Archiv knihovny

Celou akcí bude provázet Jan Bučina a poslechneme si několik varhanních koncertů s komorním orchestrem Františka Xavera Brixi. To nejlepší z vážné hudby si můžete přijít poslechnout do sálu ve třetím patře knihovny, vstupné se neplatí.