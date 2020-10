Chtěla bych se s vámi podělit o pár fotografií z procházky lesem na Stoličné hoře.

Kvádrberk. | Foto: Čtenářka Pavla

I v této nepříznivé době nám není odepřeno to (alespoň pro mne) nejdůležitější – užívat si krás přírody. Děčíňané, nezoufejte a pokud vám to zdraví dovolí, vezměte pejsky, své blízké a vydejte se na procházku do lesa. Máme tu krásně. A taková procházka přírodou ani nic nestojí a ještě něco uděláte pro své tělo i duši. Na fotografiích výhled s nádechem podzimu z vyhlídky Kvádrberk – Stoličná hora. Přeji všem hodně zdravíčka.