Na organizaci akce se podílí také Jana Erdela Víchová:

„Jsem moc ráda, že se nám daří spolupráce mezi organizátory různých kulturních akcí. Bude to skvělý koncert, ve kterém budou namíchány kapely napříč žánry, a já zvu všechny z Děčína a okolí podpořit ukrajinský boj proti agresorovi, se kterým my máme svou osobní zkušenost.“

„Je skvělé, že pro všechny oslovené hudebníky je sounáležitost s napadenou Ukrajinou naprostou samozřejmostí. To stejné platí pro město Děčín, které se k tomuto nápadu postavilo skvěle. Věřím, že podobné akce jsou důležité také pro nás samotné, abychom si uvědomili, že zlu není možné ustupovat,“ doplnil další z organizátorů Jakub Bureš.

Na místě bude také ČČK Děčín, který se zapojil do sbírky zdravotnického materiálu. Co vše bude možné donést, zveřejníme v nejbližší době.

Z důvodu konání akce nebude možné na Masarykově náměstí tuto neděli mezi 12. až 20. hodinou parkovat. Věříme, že v tomto případě pro to budete mít plné pochopení. Děkujeme.

Město Děčín, Romana Silvarová

Rumburské gymnázium se zapojilo do Sbírky pro Ukrajinu aneb síla sítí