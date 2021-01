Město Děčín odstoupilo od smlouvy o dílo na obnovu historické části Podmokel (etapa C) se společností STRABAG, a.s. O odstoupení od smlouvy rozhodla rada města po konzultaci s právníky.

Děčín odstoupil od smlouvy na obnovu části Podmokel. | Foto: Město Děčín

Město Děčín odstoupilo od smlouvy o dílo na obnovu historické části Podmokel (etapa C) se společností STRABAG, a.s. O odstoupení od smlouvy rozhodla rada města po konzultaci s právníky.

„Důvodů odstoupení od smlouvy byla celá řada. V průběhu stavby se objevily překážky, které se přes řadu jednání nepodařilo překonat a odstranit. Stavba byla zhotovitelem svévolně měněna. Některé návrhy, které nám zhotovitel předkládal a o kterých jsme uvažovali, se podle našeho právního zástupce jeví jako v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ vysvětluje primátor města Jiří Anděl a dodává: „V současné chvíli nemůžeme vyloučit žádný způsob, jak budeme postupovat. Chtěli bychom ale, aby byla celá stavba co nejrychleji uvedena do náležitého stavu a mohli ji naši obyvatelé užívat.“