Tento týden nás na festivalu Mandava Jazz čekají tři, a když se to tak vezme, pak vlastně čtyři, pozoruhodné koncerty.

Pascal von Wroblewsky. | Foto: Martin Becker

Ve čtvrtek to odstartují dva fantastičtí bluesmani – Gerald Clark z Jihoafrické republiky a český bluesový mág Jiří Maršíček. Jejich spojení je elektrizující, protože nejde jen o souhru dvou svébytných kytar, ale také dvou jedinečných vokálů. Gerald vychází z tradiční jihoafrické hudby a jeho rockem i funkem načichlé blues našlo ideálního partnera právě v Jiřím Maršíčkovi, který se propracoval k úžasné autenticitě a jeho kytara i zpěv dokonale srůstá s Geraldovým naturelem. Jejich festivalový koncert bude ještě umocněn místem, ve kterém se odehraje. Großschönau, obec těsně přiléhající k hranicím, doslova srostlá s českým Varnsdorfem, je známá úctou k textilácké tradici. A právě v tkalcovské škole (Webschule) odehraje se třaskavé spojení dvou bluesových elementů.

Hned další večer – a nic nedejte na to, že bude pátek třináctého – zaplní Film-Theater v saském Ebersbachu-Neugersdorfu neuvěřitelně proměnlivým a hutným zpěvem v úchvatném rozsahu Pascal von Wroblewsky podpořená skvělým kvartetem The Soultempered Four. Čeká nás žánrová chůze po tenkém laně mezi klasickou a moderní hudbou. Díky invenčním aranžím si budeme moci představit, jak by se třeba takový Johann Sebastian Bach vyjadřoval ve 21. století.

Třetím – a hned také čtvrtým – bude dvojkoncert formací, které rozvibrují koncertní sál varnsdorfského pivovaru Kocour. Tenhle večer slibuje hodně, vždyť se tu potká „německý Chet Baker“, špičkový jazzový trumpetista Maik Krahl s americkým kytaristou a zpěvákem Scottem Ibexem, který se před lety usadil na Šluknovsku. Oba vystoupí doplněni dalšími muzikanty a nám se dostane nezvyklé šance porovnávat neporovnatelné. Maikovy melodické improvizace, brilantní technika i svrchovaně jazzové cítění i jedinečný tón totiž vystřídá zcela originální styl hry na kytaru vyznačující se kombinací palm percussion i obouručního tappingu (laicky řečeno – kytara se stává i bicím nástrojem) a brilantních improvizací. Scott je navíc i nevšedním zpěvákem. Právě osobitost obou protagonistů je největší devízou večera, který vyplní sobotní večer. (A to si ještě přičtěte báječné pivo, které poteče proudem!)

Uznávaný zpěvák, kytarista a skladatel z Jihoafrické republiky Gerald James Clark vystoupí tentokrát pouze v duu, společně s úžasným bluesovým kytaristou Jiřím Maršíčkem.

Gerald Clark nahrál již pět úspěšných alb, na nichž spolupracoval s předními jihoafrickými hudebníky. Album s názvem Black Water získalo velký mezinárodní ohlas a videoklip ke stejnojmenné písni byl nominován na evropskou cenu MTV. Se svou hudbou účinkoval na koncertech v šestnácti zemích světa. Clarkovou inspirací je dobrodružství, vášeň získaná na vlnách při surfování, nebo během jízdy na koni po jižní Africe. Jeho nejnovější album Afrocoustic je směsicí blues, country, rocku a folk rocku s kořeny v tradiční jihoafrické hudbě. Byl nominován na cenu SAMA (South African Music Awards) za nejlepší živá vystoupení a nekomerční multižánrovou hudbu. Ať už jste fanouškem blues, country, rocku nebo jazzu, hudba Geralda Clarka se vám bude líbit.

Gerald Clark – kytara, harmonika, zpěv

Jiří Maršíček – kytara, zpěv

Zpěvák a bluesový písničkář Gerald Clark z Johannesburgu patří k předním představitelům jihoafrické bluesové scény. Proslavil se kromě jiné I tím, že dokáže vyprávět strhující a humorné příběhy o vzniku svých skladeb. Hraje energický blues-rock, ale dokáže být i jásavý a taneční jako Ray Charles. Na svého otlučeného fendera hraje prsty jako folkař, trsátko používá jen na sóla. Ne nadarmo získal doma v Jihoafrické republice několik titulů a cen za nejlepší živé vystoupení a nekomerční multižánrovou hudbu. Například jeho akustické afrikánské album Sweepslag bylo nominováno v roce 2009 na cenu South African Musicians and Artists v kategorii nejlepší afrikánské alternativní album roku 2009.

V současné době koncertuje v Evropě s velmi talentovaným českým bluesovým kytaristou Jiřím Maršíčkem. Ten už několik let baví diváky po celém světě brilantní hrou na kytaru i osobitým zpěvem. Zpočátku byl ponořen čistě jen do blues, během své hudební cesty si ale vytvořil styl a zvuk, který čerpá také z kořenů soulu a funku. Je ovlivněn nejznámějšími elektrickými bluesovými kytaristy jako Stevie Ray Vaughan, Freddie King, Sean Costello, Albert King…

Hudební tsunami už se valí řekou Mandavou. Odstartoval festival Mandava Jazz

Společné vystoupení Geralda a Jiřího je strhující a plné elektrizující energie.

Kromě skladeb v afrikánštině zpívá Gerald Clark také klasické Mississippi Delta Blues, známé skladby jako např. It Ain't You, Black Water, Hallelujah, 'm Going Mad, Black Horses, Stand By Me, Elandsbaai, Come On Into My Kitchen, Stranger Blues, Easy Baby, It's Allright, Seen a Woman Walking…

Koncerty Geralda a Jiřího se líbí všem, ať už jsou fanoušky blues, rocku nebo jazzu. Budou vám vibrovat kosti a pálit chodidla!