Čtenáři píší: Alexik bojuje s více diagnózami, můžete jej podpořit i vy

Čtenář reportér Čtenář

Alice Zavřelová se na nás obrátila s prosbou, zda bychom zveřejnili příběh jejího syna Alexe. V průběhu dětství mu bylo diagnostikováno hned několik nemocí, z nichž některé jsou nejen závažné, ale i vzácné. Problémy s dýcháním, nedostatečná zraková ostrost, epileptické záchvaty, neočekávané záchvaty agrese, immobilita či inkontinence. To je jen malý výčet problémů, s nimiž se musí potýkat on i jeho rodina. Alexík však bojuje odhodlaně a dělá pokroky. V současné době by rodina potřebovala nejen spolehlivý autobil, ale také invalidní vozíček a různé pomůcky, které by Alexikovi pomohly k fyzickému i mentálnímu rozvoji. Rodinu můžete v případě zájmu podpořit i vy.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Život Alexe s více diagnózami je velmi náročný_aktualni | Foto: Využito se souhlasem rodiny