Zavřely se všechny školy a vychovatelé rázem museli pečovat o své svěřence nepřetržitě, tedy 24 hodin, den co den. V běžném roce se totiž o školáky i předškoláky starají ve všední dny jen odpoledne a večer, na noc pak nastoupí tak zvané noční tety. V běžném školním roce jsou děti dopoledne ve školách, školkách i družinách a vychovatelé tak mají dostatek času na organizaci a přípravu odpoledního a večerního programu a také na to, aby nabrali sil na další den.

"Do služby se museli zapojit i ti pracovníci, kteří běžně neslouží, tedy já, moje zástupkyně, sociální pracovnice i zdravotnice," vypočítává ředitel Dětského domova v Lipové Leoš Moravec. I tak už na jaře měli vychovatelé desítky přesčasových hodin a další nápor měl ještě přijít.

Druhá vlna lipovský dětský domov už zasáhla. Onemocnělo několik vychovatelů i noční sociální pracovnice. Dětem se opět uzavřela škola a kolotoč nepřetržitých dvanáctihodinových směn začal nanovo. Problémem byla pro domov distanční výuka, jež na podzim byla mnohem intenzivnější než na jaře. A tak internetové připojení, které bylo dosud dostačující, se stalo pro on line výuku skoro tragédií. První den se některé děti nemohly se školou vůbec spojit. Domov proto musel posílit wi-fi připojení a sehnat desítku počítačů tak, aby děti mohly pracovat s co nejmenšími technickými problémy. A to se povedlo. Co vyřešit ale nešlo, byla sociální izolace dětí v domově.

"Zavřené školy, nemocní vychovatelé i obavy z toho, aby nemoc nezasáhla celý domov, byly děti zavřené na svých skupinách, nesměly se navštěvovat, nesměly chodit na společné vycházky, a tak jim scházel kontakt s vrstevníky. O to těžší práci měli naši vychovatelé, kteří kromě toho, že dopoledne dětem pomáhali s výukou, museli na odpoledne a volné víkendy vymyslet natolik bohatý program, aby děti uspokojil a ony nestrádaly nedostatkem sociálních kontaktů," vysvětlil ředitel Moravec.

Ředitel je na svůj personál patřičně hrdý. Oceňuje, jak se svých úkolů ujali. "V běžné rodině jsou jedno, dvě děti, jenže u nás má každý vychovatel ve své rodinné skupině osm dětí různého věku a s nimi musí zvládnout výuku. Není to opravdu nic jednoduchého, když každé dítě má jiný předmět, každý nemá svůj počítač či tablet a musí se u nich střídat. Jeden pracuje od osmi, v devět musí pustit dalšího, jiný vyplňuje pracovní sešit a jiný musí číst nebo počítat. Přesto jsme to, myslím, zvládli výborně," dodává ředitel Moravec.

Domov by koronavirovou krizi ale nezvládl bez obětavé práce všech zaměstnanců, nejen těch, které se starají o děti přímo. "Za to jim všem patří obrovský dík. Stejně tak obrovský dík patří těm, kteří domov nenechali na holičkách. Těm, kteří nás na jaře i na podzim zásobili rouškami, desinfekčními prostředky, vitamíny, nejrůznějšími pomůckami pro to, abychom se s nemocí uměli vypořádat. Ať už to byli jednotlivci, různé organizace či náš zřizovatel Ústecký kraj," dodal Leoš Moravec.



Dětský domov Lipová u Šluknova