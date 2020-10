Prozatím se tak letošní návštěvnost zastavila na čísle 100.151 příchozích.

„Velmi si vážíme přízně, kterou nám návštěvníci věnovali po jarním uzavření zoo, významně tak pomohli stáhnout finanční krizi, která po uzavření areálu pro veřejnost vznikla. Pokud by nás lidé chtěli podpořit i v této druhé vlně, lze to udělat například prostřednictvím adopcí zvířat, nákupem zboží v e-shopu, kde lze pořídit nejen suvenýry, vstupenky do zoo, permanentní vstupenky, ale například i sponzorské samolepky nebo rovnou vánoční dárky. Případně lze domluvit i jinou formou sponzoringu,“ uvedla mluvčí zoo Alena Houšková.

Dle statistik návštěvnosti by do zoo do konce roku přišlo ještě dalších cca 13 tisíc návštěvníků. Zda o ně zoo přijde, ukáže až vývoj koronavirové situace v celé ČR.

Alena Houšková, Zoo Děčín