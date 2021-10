Prostřednictvím tradiční víkendové galerie se tentokrát podíváme po okolí děčínské nemocnice. Prohlédneme si, co je nového v přilehlých ulicích.

Co je nového v okolí děčínské nemocnice: dětské hřiště či kadeřnictví | Foto: Lenka Prošková

Minulý týden jsme s fotoaparátem v ruce prošli areál děčínské nemocnice. Tentokrát jsme se vydali do okolních ulic. Dětské hřiště, záhony, kadeřnictví nebo garáže. To vše najdete v těsné blízkosti nemocničního areálu. Prohlédněte si fotogalerii na webu Děčínského deníku a podívejte se, co je v této části města nového.