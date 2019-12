Tento rok připadl termín oslavy na 6. prosince, kdy se od 14 hodin sešlo v Centru neuvěřitelných 101 dětí.

Součástí odpoledne byla hudební nadílka, kdy nám zazpíval sboreček Sluníčko a duo Filip s Hankou, hrálo se na nástroje, děti tančily a zpívaly. Pracovníci klubu se převtělili do rolí Mikuláše, čerta a anděla a rozdávali návštěvníkům Centra balíčky s dárečky a dobrotami. Tímto patří obrovský dík panu Jiřímu Kančimu a jeho ženě Alžbětě Kosťakové. Díky jejich štědrosti a obrovské hromadě balíčků pro děti, které nám přivezli, jsme mohli podarovat nejen děti chodící k nám do Centra a děti našich klientů v Terénním programu, ale zajeli jsme i do Dětského domova v České Kamenici – Země dětí, do Nemocnice Děčín na dětské oddělení, darovali jsme balíčky do Církve bratrské Děčín (Misijní stanice).

Dále jsme věnovali balíčky dětem, které navštěvují Apoštolskou Církev Děčín, naše pracovnice také zajely obdarovat děti do Azylového domu pro muže a matky s dětmi v Děčíně a v neposlední řadě jsme obdarovali i klienty Charitního sdružení Děčín – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.

Všem zúčastněným ještě jednou děkujeme za vydařenou akci a chceme všem popřát krásné prožití vánočních svátků.

Denisa Kolářová,

ředitelka spolku Cinka