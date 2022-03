Jídlo do ruky? Ano, aktuálně je nejvíce potřeba trvanlivé jídlo, ke kterému nepotřebujete nádobí. Takže například paštiky, kojenecká výživa v kapsičkách a podobně Pro maličké potřebují plíny a výživu. Vším ze seznamu můžete přispět na základní životní potřeby lidí na útěku před válkou. Od úterý do úterý bude připraveno sběrné místo v Děčíně, v sídle Charitního sdružení, Zbrojnická 779/7, domluvte se na předání na telefonním čísle 775 431 537. Ve středu 16. března odvezeme do potravinové banky v Litoměřicích.