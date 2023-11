/FOTO/ Knihovna v žitavské Solnici ukrývá příjemný sál jako stvořený pro klubové koncerty. O sobotním večeru už je v celém okolí Salzhausu parkování zdarma – to jen tak na okraj pro ty, kteří třeba jen kvůli takové maličkosti s návštěvou žitavských koncertů váhají, je tu klid, lidé buď doma anebo na koncertě festivalu Mandava Jazz – Marek Novotný Quartet. Naprosto přirozený a neokázalý je začátek – muzikanti sedí de facto mezi lidmi a v jednu chvíli se zvednou a jdou k nástrojům. Tohle je Mandava Jazz. Žádná hra na hvězdy a čumily, ale spontánní zážitek na obou stranách a možnost debaty kohokoli s kýmkoli. Však se tentokrát po koncertu s muzikanty povídalo skoro půl hodiny – jen tak, neplánovaně.

Marek Novotný, Max Makagonov. | Foto: Rostislav Křivánek

Abychom ale nepředbíhali – ten koncert byl letos jedním z nejlepších. Marek Novotný, který studoval klavír i skladbu po Evropě i v USA, je jedním z nejprůraznějších talentů současné české hudby, a to pěkně prosím napříč žánry! Na Spotify jsou k nalezení jeho alba s quintetem i s Epoque kvartetem – současná koncertní podoba jeho muziky zatím záznam na nosiči nemá, takže o to rajcovnější je užít si koncert.

Mimochodem – aktuální kvartet vznikl půvabně. Jakýsi hudební fanoušek a organizátor festivalu v azerbajdžánském Baku napsal Markovi, že je jeho hudbou nadšen a byl by rád, kdyby Marek na jeho festivalu zahrál. Jenomže Marek momentálně žádnou kapelu neměl. Oslovil tedy kytaristu Libora Šmoldase a bubeníka Tomáše Hobzeka – dvě stálice české jazzové scény a přibral mladou krev, dvoumetrového kontrabasistu, olbříma Maxe Makagonova. Odjeli do Baku a po návratu spolu už zůstali.

Co je to za muziku? Inu, těžko škatulkovat. Plnokrevná, invenční, energická, až přeplněná nápady. V zásadě jazz, ale jiný především v tom, že i sóla jsou tu vypsána do poslední noty, pro improvizaci příliš místa nezbývá. V tom Markova hudba splývá s hudbou klasickou. V pocitu je to jako kdyby ožil Chick Corea a jeho projekty s Return To Forever, prostě v tom všem je někde odkaz jazzrocku. Místo zavřených očí a extatických póz sleduje posluchač a divák soustředěné pohledy do not, protože tyhle kompozice jsou totálně provázané a velmi sofistikované. Častá jsou atraktivní unisona, kdy dva a někdy i všechny tři melodické nástroje po řadu taktů drží tutéž melodii i rytmické metrum. Takhle to zní skoro odborně, ale skutečnost je prostě strhující hudební zážitek.

Marek Novotný má hlavu plnou nápadů. Skladby se jedna druhé nepodobají, melodické postupy se neopakují, struktura jednotlivých věcí se proměňuje. Do toho jaksi samozřejmá virtuozita všech údů kvartetu, neagresivní autorita autorova a především energie, které bez jakékoli zábrany proudí do publika, kterého se zmocňuje rytmus i bezvýhradná pozitivita, která vzlíná dokonce i z balad.

Posledních čtyřicet let se světová hudba donekonečna vaří v alchymistickém tyglíku všech možných fúzí. Všechno jako kdybychom už někdy někde a trochu jinak slyšeli. Nového toho zase až tak moc nevzešlo. Hudba Marka Novotného nová je. A toho si byli vědomi všichni, kdo v povznesené náladě z koncertu odcházeli. Další úspěšný zářez na pažbě plně nabitého Mandava Festivalu 2023 je vyryt.