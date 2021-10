Společnost ČEZ Distribuce informovala o plánované odstávce elektrické energie. Proběhne ve středu 29. září od 8 do 16 hodin. Odstávka se týká následujících adres: Kamenická Nová Víska číslo popisné 66 a 76; Janská číslo popisné 1, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 27, 30, 38, 59, 67, 69, 73, 74, 83, 84, 85, 89, 93, 94, 100, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 117, 119, 120; parcelní číslo 96/4; Veselé číslo popisné 230 a parcelní číslo 511/2. (jan)

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.