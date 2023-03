Café Nobel v Děčíně: Záhadné obrazce na planině Nazca

V jižní části Peru se po tisíc let rozvíjela kultura Nazca. Do světového povědomí se zapsala svými záhadnými geoglyfy, obřími obrazci v poušti, které již sto let vzbuzují pozornost vědců i široké veřejnosti. O jihoamerické kultuře Nazca bude 23. března v rámci cyklu Café Nobel v děčínské kavárně Coffee&Books přednášet Monika Brenišínová ze Střediska ibero-amerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Obrazce na planině Nazca. | Foto: Pixabay

Jak si příslušníci jihoamerické předkolumbovské kultury Nazca říkali sami, nevíme; nazýváme je podle jednoho z údolí, jež obývali. Kromě slavných geoglyfů vyráběli také bohatě zdobenou keramiku nebo skvostné textilie, kterými zahalovali své zemřelé. Budovali také složité zavlažovací systémy. Monika Brenišínová.Zdroj: Archiv Moniky Brenišínové„Příslušníci kultury Nazca si především díky zmíněným geoglyfům, z nichž některé jsou dobře vidět jen z letadel, získali velký zájem všech milovníků záhad. Z přednášky si můžete udělat vlastní obrázek o tom, jestli je tento zájem oprávněný,“ zve koordinátor cyklu Café Nobel Frederik Velinský. Iberoamerikanistka Monika Brenišínová se věnuje dějinám umění Latinské Ameriky, evangelizaci domorodců, období conquisty a kolonizace a metodám historických věd. Je spoluautorkou několika tuzemských i zahraničních monografií a autorkou řady odborných i popularizačních článků. V češtině si můžete přečíst např. její Dějiny umění Latinské Ameriky, které napsala společně s kolegyní, etnoložkou a historičkou Markétou Křížovou. Zámek v Benešově nad Ploučnicí otevře první dubnovou sobotu své brány Přednáška se uskuteční v kavárně Coffee & Books, kterou najdete nedaleko děčínského zámku v Pohraniční ulici č. 3, od 19.00 hodin. Vchodné je volné, místa k sezení si můžete rezervovat na mailu coffeeabooks@gmail.com, případně přes zprávy na facebooku Coffee & Books nebo osobně přímo v kavárně. Další informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz. Partnery Café Nobel jsou nakladatelství Academia a populárně vědecký magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium. Jana Kasaničová, UJEP