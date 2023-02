Nestává se často, aby kapela, která vyprodává kluby v Londýně zavítala do Čech. A přece – THE DAYFREAKERS jako by tušili, že Česko je na jejich muziku naladěno víc než jiné evropské země, a tak vyrážejí na turné po českých městech. Varnsdorf má tu čest, že právě tady skupina zahraje v den, kdy jí celosvětově vychází první album. Pivovar Kocour už se připravuje na nápor fanoušků. A je se věru nač těšit!

Všechno to začalo ve čtvrti Shoreditch ve východním Londýně začátkem roku 2019. Kytarista a zpěvák AIDAN CONNELL a baskytarista CONOR COTTREIL začali hledat a nacházet svůj zvuk, svůj styl, svůj přínos. O rok později se přidal bubeník JAMES GULLIS a THE DAYBREAKERS vyrazili dobývat londýnské kluby. Jejich úspěch byl doslova raketový. Závan čerstvého zvuku! Jednou nohou v blues, druhou v melodice šedesátek a oběma rukama v současnosti. Londýn užasl. Rychlý vzestup, narvané kluby a nadšené publikum.

Britská kritika ihned přispěchala s přezdívkami. Black Beatles! New voice of London! The Daybreakers se zkrátka stali jedněmi z londýnských trend-setterů. Co tedy vlastně hrají? Možná by se hodil termín rock´n´blues. Jejich zvuk je velmi osobitý, stejně jako projev. Chvílemi má člověk pocit, že se propadl časem na koncert třeba takových Thin Lizzy někdy v polovině sedmdesátých let, ale časovým portálem s ním do téhle rocku zaslíbené doby pronikl i současný zvuk.

Baskytarista Conor má duši krásně umazanou od Mottownu, bubeník James je někde hluboko v srdci jazzmanem a frontman Aidan v sobě zase nezapře písničkáře. Všem ale v žilách koluje bluesová krev a jejich společným jmenovatelem je rock v krystalické podobě a přece ve zcela současném soundu. The Daybreakers mají ve východním Londýně i svůj vlastní klub Starship, kde si zahráli třeba i Jeff Beck nebo Jimmy Page. Koneckonců, právě Led Zeppelin mívali velmi podobná východiska. O The Daybreakers by se navzdory jejich nedlouhé historii dalo psát dlouho – ale číst si o muzice, to je jako čichat ke guláši. Daleko lepší je sebrat se a jít se nechat roztančit třemi kluky z Londýna. Koncert proběhne 1. března od 19:30. Spolupořádá ho Městské divadlo Varnsdorf a pivovar Kocour.

Rostislav Křivánek