Ač hlavní turistická sezona ještě nezačala, na zámku v Benešově nad Ploučnicí se nudit zajisté nebudete ani během června. Správa zámku totiž připravila bohatý doprovodný program, ze kterého si vybere téměř každý.

Zámek v Benešově nad Ploučnicí. Ilustrační foto | Foto: Státní zámek Benešov nad Ploučnicí

„V aktuální chvíli, až do 16. června, probíhá na zámku fotografická výstava Krásy Česko-Saského Švýcarska od uznávaného fotografa Richarda Kindla. Stejně tak můžeme návštěvníkům nabídnout v pátek dne 2. června speciální možnost, a to navštívit přilehlý kostel Narození Panny Marie. V rámci celorepublikové akce Noc kostelů bude v kostele přítomna kastelánka benešovských zámků Renata Křížková, která v tento den povede několik speciálních prohlídek zaměřených právě na benešovský kostel,“ sdělila tisková mluvčí zámku Jana Kristková.

Na doprovodný program se můžete těšit ale i na samotném zámku. Dne 1. června proběhne Den dětí, při kterém budou mít všechny děti do 17 let včetně vstup na prohlídku zcela zdarma. V neděli 18. června bude zámek oslavovat Den otců, v rámci kterého každý mužský účastník obdrží k zakoupené vstupence malé překvapení. Hlavní akce června je však zaměřená na dětské návštěvníky.

„Od 20. do 23. června 2023 proběhne každoroční akce Čekání na prázdniny, která je určena pro skupiny tříd z mateřských, a prvního stupně základních škol. Během těchto dnů čekají na děti tvořivé dílny, edukativní prohlídka zámku, princeznovská společnost, ale i překvapení pro odvážné jedince,“ doplnila výčet akcí Kristková.

Zámek se opětovně zapojí i do benešovského Slunovratu, v rámci kterého budou celou sobotu 24. června probíhat kostýmované prohlídky obou zámků. Ve stejný den proběhne i slavnostní vernisáž výstavy obrazů z ateliéru Art Jofiel od místní umělkyně Evy Greňové, která bude přístupna veřejnosti zdarma, a to až do konce srpna.