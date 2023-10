Sedm desítek umělců bezplatně věnovalo jedno ze svých děl na podporu dostupnosti a kvality péče o seniory a lidi v závěru jejich života v domácím prostředí. Kupci mohli díla zakoupit na www.azdokoncedoma.cz nebo v den Slavnosti Kostky na náměstí v Krásné Lípě. Vybrané obrazy bylo možné zakoupit také přes Hithit. Charitativní prodej uměleckých děl se Kostka rozhodla uspořádat v rámci připravované oslavy 15. výročí své činnosti.

Panelová výstava o činnosti Kostky na Křinickém náměstí v Krásné Lípě. Ilustrační foto | Foto: Se svolením Hany Volfové

Hana Volfová, ředitelka Kostka, p.o.: „Naše služba Osobní asistence pečuje v domácím prostředí o seniory a lidi v závěru života, a to v rozsahu dle jejich potřeb. Záleží nám na tom, aby život lidí v jeho závěru měl svou kvalitu, byl důstojný, v kontaktu s blízkými. Prodejem obrazů jsme získali částku 207.270 Kč, a to je pro mě nečekaný výsledek. Jsem vděčná za takovou podporu služeb a vnímám, že jsme součástí společenství lidí, kteří mají region rádi a pečují o to, aby se nám tu lépe žilo. Děkujeme!“

Obrazy do charitativního prodeje spolu s regionálními umělci poskytli i známé osobnosti uměleckého světa, jako Vladimír Franz, Vladimír 518, Adéla Rúčková, Pavel Beneš, Rozálie Prokopcová, Ivan Záleský, Martin Rak, Václav Sojka, Zbyšek Macháček, Tereza Cerhová.

Umělci poskytli díla k charitativnímu prodeji, aby podpořili péči o seniory

Na Slavnosti 15 let Kostky vystoupili taneční soubor Lila rosa, zpěvák Pavel Ferenc, písničkářka Jana Vébrová a muzikant Tomáš Braun. Děti z nízkoprahu sehrály bajku z pera Rosti Křivánka o tom, že každý může požádat o pomoc. Do oslav se zapojila také místní škola, pro děti byl dopoledne připraven Den s Kostkou. Děti pomalovaly čtyři skate prkna a darovaly je Kostce do charitativního prodeje.