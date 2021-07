Crossover/nu-metalová parta ze severu Čech A New Chapter přichází s novým, již druhým videoklipem z loňského EP "Dopad". Na obrazové podobě skladby "V ozvěnách" kapela pracovala více než rok. O kameru a střih se postaral, stejně jako u předchozího videa k songu "Samorost", Rosťa Málek (klipy pro Sabinu Křovákovou nebo Tomáše Kluse) ve spolupráci s Jirkou Knejpem.

A New Chapter, foto kapely | Foto: Archiv kapely

„Text vznikl během první loňské karantény. Bylo to najednou něco, s čím se člověk vyrůstající po sametové revoluci v žádný podobě nesetkal. Nemožnost hrát, potkávat se s kamarádama, zajít na drink. Ten text nějakým způsobem zpracovává myšlenky, co se mi tou dobou honily hlavou. Jak moc je tahle "uzavírka" podobná nebo naopak odlišná od pocitů člověka, co třeba není zavřenej doma ve svym bytě, ale režimem ve svym státě, nebo i jednoduše sám ve svym světě," vysvětluje JCob, zpěvák a textař kapely.V klipu je toto téma rozvíjeno v rámci dějové linky několika způsoby - postavy jsou spoutány fyzicky, ale i v psychické rovině. Vžít se do nich nemuseli žádní externí herci, ale přímo členové kapely, a to i přesto, že s herectvím má zkušenost jen půlka z nich.