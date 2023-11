/FOTO/ Už jen ve středu a ve čtvrtek si budeme moci užít letošní velmi zajímavou dramaturgii přeshraničního hudebního festivalu Mandava Jazz.

Wolf Mail | Foto: Rostislav Křivánek

Ve středu 29. listopadu v 19 hodin vystoupí v rumburském Stodola Coffee česká skupina 2in2out a o den později, ve čtvrtek 30. listopadu v 19:30, v zajímavém prostoru Staré Prádelny (Alte Wäscherei) v Hirschfelde, osm kilometrů za Žitavou, zase kanadský bluesový kytarista a světoběžník Wolf Mail. Ještě než vás pozveme na oba zmíněné koncerty, vraťme se ještě k sobotní jízdě ve varnsdorfském Kocourovi.

Skvělý koncert v zaplněném pivovaru

Bylo jasné, že tenhle program potáhne, a tak nebylo divu, že dobrou půl hodinu před začátkem už bezmála nebylo, kam si sednout. Koncert odstartoval mikulášovický rodinný Jazzband Reného Habicha a nutno přiznat, že pro většinu diváků byla suverenita, s jakou trio Habichů ovládlo sál, velkým překvapením. Osobité podání jazzových standardů i vlastních skladeb kapelníka a trombonisty (a taky tatínka) Reného Habicha diváky nadchlo. Sehranost otce a dvou synů – klávesisty René mladšího a teprve dvanáctiletého trumpetisty Janka byla opravdu strhující. Koneckonců i hlavní hvězdy večera na to hleděly se značným uspokojením.

Pak už nastoupily jedny z největších hvězd letošního ročníku festivalu. Martin Kratochvíl, Tony Ackerman a Imran Musa Zangi spolu hrají už od osmdesátých let, Imranův syn Filip se samozřejmě přidal mnohem později – v té době totiž ještě ani zdaleka nebyl na světě. Stačilo několik taktů – a všem bylo jasné, že tohle bude velký zážitek. Že se dostavila paní Hudba v té nejlepší formě. Skladby tohoto kvartetu jsou velmi osobité a přestože stojí i na improvizaci a sólech, jde o sevřené celky, které jsou rafinovaně prokomponované. Jakkoli jsou všichni brilantní hráči, nikdy nejde o plané exhibice, každá nota tu slouží společnému výsledku, který je pulsující a nabíjející. A bylo úplně jedno, jestli šlo o balady nebo hybné, rytmicky nabušené kusy – veškerá muzika pozoruhodného kvartetu byla totiž magnetická a nabíjející. A tradičně závěrečné Toledo? To už byla extáze. Tleskalo se ve stoje. Opravdu báječný koncert.

Mladé jazzové seskupení 2in2out ve Stodole

Středeční večer bude v rumburské kavárně Stodola zasvěcen mladému pohledu na současný jazz. Instrumentální kvartet 2in2out hraje výhradně vlastní skladby, které neotřelým způsobem propojují jazzovou tradici s moderními postupy i experimentem. Zajímavé je i to, že dominantními autory repertoáru jsou saxofonistka Nela Dusová a kytarista Jan Lacina, takže by se dalo říct, že set, který zahrají, bude i porovnáním mužského a ženského přístupu k jazzové kompozici a jejich vzájemného prolínání. Kvartet doplňují brilantní bubeník Adam Sikora a kontrabasistka Klára Pudláková. 2in2out se rádi vrací k melodickým kořenům jazzové hudby a dávají prostor jejich originálním reinterpretacím. Před několika týdny se skupina vrátila z koncertování po Evropě, například v Drážďanech zahráli v legendárním Blue Note Clubu, v Paříži zase v Českém centru – a teď tedy míří k břehům Mandavy.

Bluesrockový světoobčan ve Staré Prádelně

Naopak ke břehům Nisy zamíří ve čtvrtek večer kanadský bluesrockový kytarista a zpěvák, který do své hudby štědře zahrnuje i další žánry, především soul, jazz, ale i country. Ostatně, jeho hrdiny a vzory byli a jsou Elmore James, Peter Green, Jimi Hendrix a Miles Davis, což už samo o sobě předjímá žánrovou pestrost jeho tvorby. Má na svém kontě už devět úspěšných alb, koncertuje po celém světě, dokonce by se dalo říct, že žije „na cestě“ a je dost možná nejscestovalejším bluesmanem na planetě. Narodil se v Montrealu, ale vyrůstal v Kalifornii i na jihu Francie a koncertoval už v bezmála třiceti zemích světa. „Cestování Transsibiřským expresem s kapelou a aparaturou do některých zapadlých měst Ruska je v mých životních a hudebních zážitcích na prvním místě,“ říká. Později se zase usadil v Austrálii. Před třemi lety založil "Wolf Guitar School". Jeho netradiční styl výuky, vedený srdcem a duší, přilákal velké množství studentů – a zase, jak jinak, z celého světa. Jeho koncerty jsou také dobrou školou – pro každého vnímavého posluchače. Koncert se koná v objektu Alte Wäscherei v obci Hirschfelde, která je na dohled od Žitavy.