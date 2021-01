Osoby a obsazení: Otec Václav je všeuměl a vtipálek, takže matka Eliška musí řídit domácnost. Děda Přemysl je kritik doby, babička Anežka naopak s dobou jde. Teenagerka Ludmila je rebelka. Její bratr Břetislav trpí nezdravým zájmem o politiku. Batole Kazi je chytřejší, než byste čekali. Všichni mají psa Osla.

Ludmila: Ty vole, ty vole, víš, co mi napsal?

Břetislav: Ten tvůj novej týpek?

Ludmila: Poslouchej, brácho: Slečno, smím vás pozvat na luxusní test?

Břetislav: To je docela hustý. Prsten ti koupit nemůže, pozvat tě do Ritzu, natožpak do Paříže jakbysmet.

Václav (sklesle): Mojmír je pozitivní.

Eliška: A?

Václav: Viděl jsem se s ním ve firmě mezi svátkama, má nejmilejší ženo.

Ludmila (vesele): Takže jsi osoba riziková, tati?

Eliška (hystericky): Ty se stýkáš s pozitivama a vystavuješ moje starý rodiče smrtelnýmu riziku?

Václav: Tvrdil, že je bezpečnej.

Eliška: Houby bezpečnej, dostali jste prémie, tak jste si udělali mejdan.

Václav: Na zítra jsem se objednal na testy. Odcházím do karantény. Noste mi ke dveřím Deník, polívku a panáky.

Eliška: Z našeho pokoje si lágr neuděláš, šupáku! Marš k Břeťovi do jeho kutlochu.

Břetislav: Já se tam ze zákona účastním distanční výuky. Dáš mi omluvenku, mami?

Eliška: Nerada, ale líp, než aby se ten nezodpovědnej covidář vyvaloval v naší ložnici. To bych pak musela všechny ty drahý duchny vyhodit. Roztáhnu ti v kuchyni žíněnku, Břeťo.

Václav schlíple odchází.

Anežka: Zachovala ses k němu příkře, Eliško. Dneska se může nakazit každej, nikoho to není vina.

Přemysl: A navíc je jenom podezřelej. Jdu se s ním napít.

Břetislav: Hele, dědo, fakt počkej do zítřka nebo popozítřka.

Eliška (plačky): Já jdu.

(Po chvíli se Eliška vrací): Dík vám za všechno, usmířili jsme se.

Břetislav (k Ludmile): Ségra a přijmeš to pozvání na luxusní test?

Ludmila: No jasně, takovou nabídku dostane děvče jednou za život.

Břetislav: Já bych to spíš nedělal…

