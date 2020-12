Osoby a obsazení: Otec Václav je všeuměl a vtipálek, takže matka Eliška musí řídit domácnost. Děda Přemysl je kritik doby, babička Anežka naopak s dobou jde. Teenagerka Ludmila je rebelka. Její bratr Břetislav trpí nezdravým zájmem o politiku. Batole Kazi je chytřejší, než byste čekali. Všichni mají psa Osla.

Václav: Vstávat, cvičit a tradá do škamen, kámo!

Břetislav: Jasně jsem ti, krkavčí otče, řekl, že nejdu a vyložil proč.

Václav: Mohl bych použít otcovskou autoritu, ale proč? Čtenáři Deníku mluví jasně. Máš mazat do školy. Tak alou, než tě poleju.

Břetislav: Většina v hlasování je těsná. Dám to k soudu jako Trump americké volby. Než rozhodne, školy budou dávno zavřený.

Ludmila: Má pravdu, předsedo. Podívej na hospody. Včera mohly čepovat do deseti, dnes do osmi. Včera sis moh dát u stánku punč, dnes nesmíš. Dnes tě ve škole chtějí a zítra tě vykopnou.

Přemysl: Otevřít, zavřít, otevřít, zavřít. Tahle vláda chce udržet lid ve střehu.

Anežka: Jen když bude lid bdělý, může se chránit před nebezpečnou nemocí.

Václav: Maminko, tatínku, nedělejte si tady srandu. Tohle je vážná věc, když jednou děckám dovolíme, aby si dělala ze školy holubník, jaká generace nám vyroste?

Ludmila: No to je nápad! Byla tu generace ztracená, generace youpies, Husákovy děti, ty vole Břetislave, vy budete Covid generation. Nezní to báječně?

Břetislav: Už jdu skládat song „My Covid generation.“

Václav: Poskládej si to v hlavě, obleč se a upaluj.

Břetislav: Tak já to udělám, ale jestli odtamtud přitáhnu nějakou ošklivou nemoc, tak to padá na vaši hlavu. Já chráním vás. Děcka to nepostihuje.

Ludmila: Hele táto, nech ho doma. Fakt to zas zavřou. Ve zprávách teď bylo, že už je čtvrtka okresů v pátým stupni psa. „Pátý stupeň psa“. Není to super název pro film?

Václav: Jestli někdo filmuje, tak tady Břeťa. Pokud hned nevstaneš, použiju lehkých donucovacích prostředků.

Břetislav: Násilí se podvolím, ale rozmysli si to táto.

Má Václav donutit Břetislava, aby šel do školy proti své vůli? Na základě právě vašeho hlasování se budou odvíjet další osudy rodiny. HLASUJTE DNES DO 14:00 V ANKETĚ POD ČLÁNKEM.