Jednou z mnoha radostí, o které Čechy letos připravil koronavirus, bylo cestování. Právě cestovní ruch patří mezi obory nejvíce postižené vládními protiepidemickými nařízeními. Odhadovaný pokles tržeb českých cestovek proto činí 80 až 90 procent.

Turisté v Chorvatsku | Foto: Profimedia.cz

„Z oblíbených destinací vypadly Egypt a Turecko, tedy země, které jsou velmi populární,“ řekl Deníku výkonný ředitel Asociace cestovních kanceláří Michal Veber. Rekreanti naopak vyjížděli zejména do evropských států – kromě Slovenska šlo zejména o Rakousko, Maďarsko či Slovinsko. Za mořem Češi vyráželi do Chorvatska, Bulharska, Řecka a v omezené míře i do Tuniska.