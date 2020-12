Jednomu vzal cesty, druhému iluze, oběma kus práce a radost. Jeden získal nové zkušenosti, druhý se zbavil zbytečných obav. Řeč je o známých ústeckých cestovatelích Martu Eslemovi a Topi Pigulovi a o tom, co jim pandemie nemoci covid-19 vzala a naopak dala.

Když to všechno začalo, oba byli na cestách. Mart Eslem se stihl vrátit dřív, než začal v březnu nouzový stav. „Já zásadně své expedice dlouho dopředu neplánuji. Prostě mne to popadne a jedu. Byl jsem rád, že jsem se začátkem roku ze své expedice stihl vrátit. Ale cesty pracovní, kde dělám klientům průvodce, se nepovedly, nikdo nesměl vycestovat. Přišel jsem o víc než tři sta tisíc korun,“ vylíčil.

Zdroj: DeníkAle to prý zase tolik nevadí. Peníze budou, my nebudeme a vydělat se dají i jinak, což se mu prý povedlo. „Jsem vodnář, pořád musím něco dělat, vytloukl jsem klín klínem. Pandemie mě ale připravila o něco, co mám moc rád. Cestu do Španělska, Itálie, Německa, Islandu, na Havaj,“ podotkl Eslem.

Topi Pigula se ze světa vracel se začátkem zvláštních opatření. „Přilétal jsem z jihovýchodní Asie, a to zrovna všude zavírali hranice, rušili lety, musel jsem si letenky kupovat jinde a dost to stálo. Stejně jako ostatní jsme hledali přímý let. Když jsme se sem dostali v obavách, co nás čeká, totálně nás překvapilo, že nás nečekalo vůbec nic. Nikdo si nás ani nevšiml, jen nám vrazili do ruky takový letáček,“ vyprávěl Pigula.

Důvod pro to byl jednoduchý. Vracel se ze země, která nebyla v dané době z hlediska nákazy brána za nebezpečnou. „Původní let, který jsem chtěl využít, byl z Vídně, ale to už byly zavřené hranice, zrušené lety a další spoje,“ vysvětlil, proč přes rakouskou metropoli nakonec neletěl. Nakonec využil přestupu v Kataru. Pigula zároveň upozornil na paradox. „Letadlo, které v ČR přistálo, bylo plné lidí. Vraceli se do republiky z různých koutů světa, přitom nás nečekal žádný test,“ popsal cestovatel.

Jinými slovy, kdokoli z nich mohl být nakažený, protože část z nich z těch nebezpečných zemí cestovala, jen to vzala oklikou. Uzavření hranic a rušení spojů tak podle něj zcela ztratilo opodstatnění kvůli své polovičatosti. „Jen protože lidé letěli z katarského Dauhá, kde pandemie neřádila a tak nebyla považovaná za nebezpečnou, to bylo každému jedno,“ objasnil jednu z možných příčin tak rychlého šíření nemoci.

Pandemie mu vzala práci, nemůže přednášet o cestách ani fotografování. „Nemůžu kdykoli vycestovat. Například teď jsou levné letenky do Ameriky, ale naše republika je považovaná za nebezpečnou, protože tu v poslední době byla vysoká nemocnost na covid-19. Tak mě tam nevpustí,“ vysvětlil.

Má za sebou i úsměvný zážitek z cesty vlakem, když putoval, jak sám říká, na skok do Německa. „Na naší straně hranice jsme nemuseli mít nasazenou roušku. Jak jsme ji přejeli, i když byl vagón plný stejných lidí, museli jsme si ji nasadit,“ zasmál se.

Sám s manželkou covid-19 prodělal v lehčí formě. Jen necítili pachy a vůně, ztratili chuť a padala na ně únava. Cestovat nepřestal. „Aktuálně jsme si koupili letenky do Portugalska, ale nebyli jsme si jistí, zda budeme potřebovat testy pro cestu tam. Pravidla se mění ze dne na den. Někde bude asi potřeba i test pro cestu zpět, je třeba s tím počítat,“ poznamenal Topi Pigula.

Mart Eslem

Vlastním jménem Martin Šlambor. Narodil se 24. ledna 1974 v Ústí nad Labem. Povoláním podnikatel, duší cestovatel. V první polovině osmdesátých let vyrůstal v severní Itálii ve městě Udine, nyní žije v Ústí nad Labem se svou přítelkyní Lenkou. Má tři dcery. Nejoblíbenějším kontinentem je Jižní Amerika a doposud navštívil 79 zemí světa. Hovoří italsky, anglicky, španělsky, rusky a proniká do tajů arabského písma. Na základě jeho myšlenky vznikl v roce 2006 Klub 7K sdružující muže a ženy, kteří se narodili v Česku a navštívili všech sedm kontinentů.



Topi Pigula

Vlastním jménem Tomáš Pigula. Jméno Topi používal od svých 15 let jako trampskou přezdívku složenou z počátečních slabik jména a příjmení. Narodil se 15. dubna 1966 v Ostravě. Český fotograf, publicista a cestovatel. Od roku 1989 usiloval o oficiální změnu jména a v roce 2009 si na toto jméno nechal vystavit doklady díky tomu, že toto jméno existuje. Maturoval na hornické průmyslovce v roce 1987. Od roku 1985 publikoval stovky článků včetně fotografií v širokém spektru periodik. Na kontě má několik vlastních fotografických výstav u nás i v zahraničí. Spoluzakladatel fotografické Cestovní Agentury Foto-trip s výpravami do zahraničí.

Mart Eslem si za cesty hledal náhradu. Nakonec vymyslel příměstský tábor pro děti, zorganizoval i několik on-line promítání. „Ale není to ono. Lidský kontakt je nenahraditelný. Tábor jsem si ale užíval. Když je dospělý vůči dětem otevřený, tak se od dětí může učit bezprostřednost. Udělal jsem si na konci průzkum spokojenosti a děti odpovídaly upřímně, takový dokument je pak nenahraditelný,“ zmínil.

Také začal učit jazyky – angličtinu, italštinu, španělštinu. Zároveň se začal učit portugalsky a cestování rozhodně nevzdává. „Bookuji si už letenky na další cesty, tentokrát do latinské Ameriky, za potomky českých emigrantů,“ přiblížil Eslem.

Člověk podle Piguly nesmí podlehnout strachu a hysterii. „Nenechte se zlomit. Prostě si kupte letenky a vyrazte na cesty. Jen je potřeba vědět, kam cestujete, do kterého regionu a dobře se na to připravit. Všude jsou jiné podmínky, třeba v Itálii je to z hlediska covidu jiné region od regionu, jako u nás. Také je třeba počítat s náklady na vstupní a výstupní testy,“ uzavřel.