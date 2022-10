Vedle tradičního dlabání dýní je po celý týden připraven i zajímavý program dýňového enrichmentu pro vybrané druhy zvířat, každoroční proslulá Strašidelná stezka a komentované prohlídky s loučemi a výpravy za netopýry.

Komentované prohlídky s loučemi: 22., 26., 27., 28. října (17:30 - sraz u Restaurantu Lemur)

Putování za netopýry: 22., 27., 28. října (17:30 sraz u Restaurantu Lemur)

Strašidelná stezka: 29. října. Na stezku se můžete vydat kdykoli mezi 16. - 18. hodinou.

Denně: 9:00 - 17:00 - dlabání dýní

Dýňové menu v Restaurantu Lemur pro návštěvníky

11:00 a 12:00 - Dýňový enrichment pro zvířata

„Například u expozice levhartů bude nachystán enrichment v podzimním duchu (hromada listí naparfémovaného nějakým hnojem od kopytníků, dýně, případně slaměný strašák do zelí zase naparfémovaný tak, aby kočky zajímal), doplníme to o krmení slonů dýněmi. Návštěvníci sledují koťata a legraci kolem nebo slony, jak si hrají s dýněmi a krmí se jimi,“ vysvětlila mluvčí dvorské zoo Zuzana Boučková.

Zoopark Vyškov

5. listopadu: 90. narozeniny Marie Pachtové

15:00 - Hanácký statek v Zooparku Vyškov. Slavnostní odpoledne s odhalením „Lavičky tetičky Pachtové“ z dílny Tomiše Zedníka. Vystoupí folklorní soubory a pěvecké sbory. Vstupné zdarma.

11. listopadu: Hororky

Herci ze spolku Thalia ve spolupráci se Zooparkem uvádí tři „strašidelné“ příběhy ze života svatých. Ve ztemnělé přírodní scenérii se otevřou krátké příběhy o svatém Václavovi, svaté Barboře a svatém Janu Křtiteli. Vstupné 120 Kč.

3. prosince: Kulíškárny

Mezi čtvrtou a pátou odpolední hodinou se děti s rodiči vypraví na stezku posetou pekelnými úkoly, aby mohli vejít do pekla. Zde je už čeká přísný leč spravedlivý Lucifer. Odměnou za statečnost bude Mikulášská nadílka. Vstupné děti 50/dospělí 80 Kč.

Zoo Olomouc

22. října: Večer duchů. Duchové ovládnou zoo už od 14 hodin

23. - 30. října: Strašidelná zoo. Areál zoo bude tematicky vyzdoben. V neděli 30. října od 14 do 16 hodin si můžete užít hry se strašidly.

28. října: Zoo světel. Kostýmovaný lampionový průvod vychází v 18 hodin z Dětského hřiště v zoo.

Zoo Brno

29. října: Halloween v brněnské zoo

Poslední říjnovou sobotu zaplní areál brněnské zoologické zahrady dýně a milovníci Halloweenu. Tato oblíbená akce nabídne od 11 do 20 hodin návštěvníkům soutěžní i nesoutěžní program a samozřejmě také možnost vytvořit svoji halloweenskou dýni. Tematicky vyzdobeným areálem povede strašidelná soutěžní stezka, probíhat budou komentovaná krmení zvířat i vzdělávací i zábavné aktivity. Na pódiu nad Dětskou zoo bude až do 18 hodiny program zakončený předáním ceny pro tvůrce nekrásnější dýně a nejhezčí masky.

Zoo Liberec

27. a 28. října: Strašidelná zoo

Tato již tradiční večerní akce s tajuplnou a strašidelnou atmosférou bude i letos stát za to. Návštěvníci se mohou těšit na dva různé strašidelné okruhy plné živých strašidel, instalací a tajuplných zákoutí.

Lampionový průvod ve čtvrtek 27. října začíná v 18.00 u Severočeského muzea a účastníky dovede až do Dětského koutku. Během akce bude jezdit i strašidelný vláček v dolní části zoo za 20 Kč za osobu.

Za každou (ne)vydlabanou dýni donesenou o víkendu 22. a 23. října zoo připravila odměnu!

24. prosince: Štědrý den v zoo

Vánočně laděná zoo bude otevřena do 15.00 pouze za dobrovolné vstupné. Pro zájemce bude připraveno Betlémské světla, které si ve svých lampičkách a svícnech budou moci donést domů.

Zoo Hodonín

30. října: Dýňové odpoledne

13:30 – 17:00. Dlabání dýní a soutěž o nejhezčí dýni, dýňové speciality, hry a soutěže s podzimní tematikou, komentovaná krmení zvířat v 15:00, historické ležení šermířů z Dračího úsvitu, výtvarné dílničky, fotokoutek, malování na obličej a tetování.

4. prosince: Adventní odpoledne v zoo

9. prosince: Den lam

24. prosince: Štědrodenní krmení zvířat

Zoo Děčín

od 17. října: Přijďte si nahrabat do zoo – podzimní brigáda pro základní školy v hrabání listí. Nutno se objednat předem na zooskola@zoodecin.cz.

26. - 30. října: Podzimní prázdniny – šipkovaná po zoo s odměnou na konci. Vhodné pro rodiny.

5. listopadu: Strašidelná zoo – na téma filmu Sám doma.

17. listopadu: Mezinárodní den studenstva – studenti s kartou ISIC nebo kartou SŠ vstup za 30 Kč

3. prosince: Čertovský rej v zoo – Čekají vás čertovské úkoly. Nebude chybět Mikuláš s odměnou za jejich splnění, opékání buřtů na čertovském ohni a připravena bude i Ježíškova pošta.

24. prosince: Čekání na Ježíška – vstup do zoo zdarma.

Zoo Plzeň

5. listopadu: Strašidelná zoologická

Třetí ročník Strašidelné zoo se spojí s Mezinárodním den lemurů. Těšit se můžete na strašidelnou stezku, vyzdobený areál zoo a vybraná zvířata obdrží dýňový enrichment. Součástí programu bude lampiónový průvod, fotostěna, tombola, kostýmy a loutky skupiny Lorika. Účastníci ve strašidelném kostýmu jsou vítáni!

26. listopadu: Odpolední adventní tvůrčí dílna na statku Lüftnerka - zdobení adventních věnců

3. prosince: Čertovské odpoledne na statku Lüftnerka s mikulášskou nadílkou a ukládáním medvědů k zimnímu spánku

10. prosince: Rozsvěcení vánočního stromu na statku Lüftnerka s kulturním vystoupením

17. prosince: Živý betlém na statku Lüftnerka

24. prosince: Nadělte zvířátkům do jesliček, chyťte si zlatou rybku, vánoční soutěžní naučná stezka, Vánoce u šimpanzů

31. prosince: Silvestrovský dopolední soutěžní program a přivítání posledního návštěvníka roku 2022

Zoo Praha

22. října: Světový den vombatů

Tyto jedinečné vačnatce najdete v České republice pouze v Zoo Praha. Seznamte se hravou formou s životem vombatů, méně známých vačnatců z příbuzenstva koal.

22. - 23. října a 28. - 30. října: Prozkoumejte Rezervaci Dja

9:00 – 16:00: komentované prohlídky nového pavilonu goril. Začátky prohlídek každou celou hodinu před pavilonem u Toulavého autobusu.

26. – 28. října: Podzimní prázdniny v Zoo Praha

Oblíbené dýňové hody u vybraných druhů zvířat, od 9.30 do 16 hodin Speciální komentovaná krmení a setkání mimo jiné s mangustami trpasličími, dikobrazy, slony, medojedy, hrabáči či ďábly medvědovitými.

27. října: Zvířecí obyvatelé nového pavilonu goril

Začátek přednášky od 17:00 ve Vzdělávacím centru. Přednášejícím bude kurátor chovu primátů Jan Mengr

Cena přednášky: 50 Kč/osoba (děti 0 – 3 roky zdarma). Přednáška bude natočena a umístěna na YT kanál.

27. - 28. října: Zooškola pro děti na téma Cesta do Afriky (8–11 let a 12–15 let)

Zoo Ostrava

Zoo Ostrava vyhlásila soutěž ve sběru podzimních plodů Šípkový podzim a přijímá přebytky dýní jako krmivo pro zvířata.

5. listopadu: Halloween a lampionový průvod v zoo

Od 11:00 si děti budou moci u výukového centra vydlabat dýni (do vydlabání zásob). Dýně pak osvětlí trasu průvodu. Ve výukovém centru bude ve 13:00 vyhlášení vítězů soutěže Šípkový podzim a předání cen. Lampionový průvod vyjde od hlavního vstupu do zoo v 16:30. Účastníci mohou na cestu svítit lampióny, lucernami a dalšími svítidly. Vítány jsou i tematické kostýmy a masky. Doporučujeme přibalit s sebou i svíčky. Průvod skončí na symbolickém hřbitově vyhubených zvířat, kde mohou lidé svíčky zapálit a vzpomenout na ty druhy, jež byly v důsledku činnosti člověka na Zemi vyhubeny.

10. prosince: Koledování v zoo – zpívání koled u živého betléma, vánoční aktivity s vůní medu a další adventní tvoření

24. – 26. prosince: Vánoce v zoo – volný vstup pro děti do 15 let. Otevřeno máme každý den v roce, tedy i o vánočních svátcích, na Silvestra i Nový rok.

Zoo Zlín

26. - 30. října: Halloween v Zoo Zlín

Každý den bude pro návštěvníky připraven speciální program, který nabídne dlabání dýňových „lampiček“, komentovanou prohlídku s čarodějnicemi a ochutnávkou čarovného lektvaru, lampionový průvod, ohnivou show, speciální prohlídky zámku Lešná nebo strašidelnou noční stezku.

26. - 27. listopadu: Advent v Zoo Zlín

V Tyrolském domu si budou moci návštěvníci zhotovit například adventní věnec nebo ozdobit perníčky. Po oba dny pak bude připraveno komentované krmení zvířat.

11. prosince: Rozsvícení vánočního strom a světelné výzdoby Zoo Zlín

Zoo oficiálně přivítá Vánoce. Rozsvítí se vánoční strom a světelná výzdoba, pro děti zoo chystá mikulášský dárek. Pokud by naopak návštěvníci chtěli potěšit zvířata, mohou položit dárek pod vánoční strom na nádvoří zámku Lešná. Obyvatelé zoo nejvíce ocení ovoce, zeleninu, oříšky, ovesné vločky, rýži, luštěniny nebo sušené pečivo a ovoce. Vánoční světelná výzdoba nabídne i světelné siluety exotických zvířat.

