Historicky to bylo místo významné, se dvěma hrady, klášterem, zámkem a městským opevněním s dvěma branami, dosud částečně zachovalými. Jako had se plazí vysoko po svahu, od historického kamenného mostu přes Střelu v dolní části, až k zámku a dvěma zříceninám nahoře. Pokud půjdete odzdola, pěkně se zadýcháte a budete srdečně proklínat batoh na zádech, ale budete odměněni zážitky a vizuálními vjemy, které jinde nespatříte. Most byl nedávno opraven a nejspíše pochází z let 1335 – 1340.