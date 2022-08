Pod dílem vysokým sedmadvacet centimetrů je podepsán zlatník Valentin Kornějev, který jej speciálně vytvořil pro svého dlouholetého kamaráda a zakladatele Galerie minerálů Luboše Blahu. K vidění bude tento skvost jen do konce prázdnin. Pak zamíří do trezoru. „Je to originál ve stylu Fabergého. Jedná se vlastně i o poctu jeho dílu. A troufnu si říct, že je možná i honosnější než některá, která vyrobil,“ říká u vitríny se vzácným kouskem Blaha.

Výroba šperku zabrala klenotnickému mistrovi původem z Moskvy půl roku. A předcházelo jí dlouholeté přátelství. „S Valentinem se známe přes čtyřicet let. Je to dva roky, co mi takhle před Vánocemi nad sklenkou vína povídá, že za tu dobu, co se známe, mi vlastně ještě nic nevyrobil. A tak vzešla myšlenka na Fabergého vejce,“ popisuje vznik idey Blaha.

Od myšlenky k činům pak nebylo daleko. Stačilo jen málo. Sehnat zlato, drahé kameny a udělat první náčrty. „Původních skic bylo opravdu mnoho. Také jsme dumali nad tím, co dáme dovnitř vejce. Nakonec padla volba na miniaturu mé galerie,“ dodává Blaha.

K výrobě využil zlatnický mistr kilo čtrnáctikarátového zlata, 273 diamantů a několik ametystů. „I diamanty si Valentin brousil. Jeden měří v průměru půl druhého milimetru. Na vejce je pak vkládal pod mikroskopem,“ popisuje.

Na výstavě mohou návštěvníci k vejci dojet unikátním výtahem pokrytým 320 tisíci vybroušených granátů. „Vejce je pro mě něco jako korunovační klenoty. I proto bude k vidění jen při zvláštních příležitostech,“ upozorňuje Blaha.