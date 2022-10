„Každé takové místo je tvořeno dvěma betonovými podestami, do kterých jsou otištěny listy a větve z místních dřevin. Uprostřed větší podesty stojí betonový gril ve tvaru dlouhého hranolu. Je to originál,“ konstatovala Forejtová.

Atypický pak je dřevěný stůl, lavice a sedací hranoly. Forejtová při tvorbě místa předem počítala s vandalismem, proto je celé zařízení navrženo a vyrobeno tak, aby ho nebylo snadné zničit. Rovněž celé místo nevyžaduje zvláštní údržbu. Grilovací místo je položeno do štěrkového trávníku, který je velmi odolný proti sešlapu.

Nejkrásnější zahrady světa: Nabízí očistu duše i pohádková zákoutí

Cílem bylo, aby vzniklo místo, kde člověk zažije komfortní grilování. „Nikdo si nemusí nosit svůj gril. Ten je tu přichystaný. Když je mokro, tak nešlápnete do bláta. Když je sucho, tak se vám nepráší ze suché hlíny do pusy. Je to takové hezké místo," vysvětlila pro web prahatv.eu Forejtová.

Jak ještě připomíná pražský magistrát, grilování na veřejném grilu je povoleno pouze za použití grilovacích tácků, plátů, či táců. Z hygienických důvodů je zakázáno grilovat přímo na grilovacím roštu. V místě také nelze nocovat a stanovat. A popel nechejte na místě, ten za vás uklidí správa parku.

Projekt byl zároveň přihlášen do prestižní soutěže Grand Prix architektů – Česká cena za architekturu.