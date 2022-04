Stellplatzy jsou vyhledávané především v západní nebo jižní Evropě. Pomalu se ale rozšiřují také do Česka. „Třeba v Itálii, kam jezdíme, máme vytipované jedno oblíbené. Je to komornější, díky jejich umístění je možné být blíže přírodě. Navíc na stellplatzech není tolik lidí jako v kempech, protože tam není tak rozsáhlá infrastruktura,“ říká Markéta Lakomá z Děčína, která na dovolenou po Evropě karavanem vyráží pravidelně.

Právě nedaleko Děčína na Sněžníku jedno takové místo před sedmi lety vzniklo a dnes je dáváno v kraji jako vzorové. „Sám jezdím obytným autem a vím, jaká je to bolest najít vhodná místa. Koupili jsme od města Jílové vybydlený areál, kde jsme chtěli udělat něco smysluplného,“ popisuje Martin Liesel, který za uvedeným stellplatzem stojí. Sněžník patří k nejvíce turisticky vytíženým místům v kraji, ve velkém tam míří i majitelé obytných vozů. Dříve museli odpad nechávat u silnic, stejně tak měli problémy s vyléváním chemických toalet.

Liesel karavanové stání postavil ze svého. Nyní se rozhodl jejich budování podpořit také kraj, což stavitel sněžnického stellplatzu oceňuje. Dotační program kraj vyhlásil loni v listopadu, obce se mohly o dotaci ucházet do poloviny ledna. „Reagovali jsme tak na poptávku mezi karavanisty. Když si zadáte stellplatz do vyhledávání na mapách, najdete jich spoustu v Sasku, ale u nás jen jeden. Chceme zároveň podpořit lokální ekonomiku, protože karavanisté přivezou do regionu peníze,“ vysvětluje motivaci kraje náměstek hejtmana Jiří Řehák.

Zastupitelé kraje budou na konci dubna projednávat rozdělení necelých osmi milionů korun. Pokud zastupitelé podporu schválí, vyrostou nová místa pro zaparkování karavanů v České Kamenici, Benešově nad Ploučnicí, v Rybništi, Kadani, na Klínech, Úštěku a v Oseku. „Zájem byl nakonec menší, než jaký jsme čekali. Je nám jasné, že do toho některé obce nestihly jít, protože jsme dali jasnou podmínku, že to půjde přes destinační agentury, které dobře situaci ve svém regionu znají. Jsme si ale jistí, že počet zájemců příští rok vzroste,“ míní Řehák. Letos se tak dostalo na všechny žadatele, kteří o krajskou dotaci projevili zájem.

Budování prvních odstavných míst pro karavany nebylo nijak jednoduché. Nebyly totiž nijak ukotveny ve stavebních předpisech a úředníci hledali cestu, jak k nim přistupovat. „Před sedmi lety žádné takové místo nebylo, takže byl problém s kolaudací. Hygiena pak řešila třeba hluk nebo znečištění. Ale za celou jsme nezažili, že by někdo rušil noční klid nebo dělal nepořádek,“ dodává Martin Liesel.